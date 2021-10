Neue Erkenntnisse nach einem Leichenfund in der Ruhr bei Witten (NRW).

Witten (NRW): Leiche in Ruhr gefunden – jetzt hat die Polizei den Mann in BVB-Jacke endlich identifiziert

Witten. Neue Erkenntnisse nach einem Leichenfund in Witten (NRW)!

Am 5. August wurde eine männliche Leiche aus der Ruhr geborgen. Die Polizei hatte den leblosen Körper im Bereich der Uferstraße in Witten (NRW) gefunden, kurz vor der Brücke Ruhrstraße in Richtung Wetter.

Jetzt – rund zwei Monate später – konnte die Identität des Toten geklärt werden.

Der verstorbene Mann war etwa 1,80 Meter groß und trug unter anderem eine Borussia-Dortmund-Jacke.

Der Verstorbene trug diese BVB-Jacke. Foto: Polizei

----------------------------------

So beschrieb die Polizei die Kleidung des Verstorbenen:

Trainingsjacke von PUMA in schwarz und gelb („BVB“-Wappen auf der linken Brust, „EVONIK“-Schriftzug auf dem Rücken, PUMA-Emblem auf dem Rücken, Größe XXL)

T-Shirt von Abin Collection in dunkelblau („Conor McGregor“-Schriftzug auf der rechten Körperhälfte vorne, Kronen-Emblem und Schriftzug "McGregor Conor" auf dem Rücken, Größe: M)

Kapuzenpullover von "esmara" in schwarz (Frotteestoff, Größe: L)

Lange Jogginghose von "esmara" in schwarz (Frotteestoff,Größe: L)

Lange Jogginghose von "Seasons" in schwarz (Größe: XL)

Laufschuh "Asics" (Schuhgröße: 43)

Blaue Sneakersocken an beiden Füßen

----------------------------------

Die Polizei bat bereits Mitte August um Hinweise von Zeugen, um die Ermittlungen voranzutreiben.

Und mit Erfolg: Denn ein Hinweis führte tatsächlich dazu, dass die Beamten die Identität des Verstorbenen mittlerweile klären konnten.

Ermittler gehen von Unglücksfall aus

Am Donnerstag teilte die Polizei Bochum mit, dass es sich bei der Personen um einen 40-jährigen Mann handelt, der im Raum Dortmund wohnhaft war.

----------------------------------

----------------------------------

Nach wie vor gibt es keine Hinweise, die auf ein Fremdverschulden hindeuten. Die Kriminalpolizei sowie die Staatsanwaltschaft Bochum gehen von einem Unglücksfall aus. (at)