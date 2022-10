Wetter in NRW: Experte schlägt Alarm – „Schwarzes Loch über Deutschland“

Was ist bloß los mit dem Wetter in NRW? Eigentlich müsste es in dieser Jahreszeit deutlich kälter sein. Doch stattdessen haben wir es aktuell mit sommerlichen Temperaturen zu tun. Wetter-Experte Dominik Jung spricht schon jetzt von einem rekordverdächtigen Oktober.

Und die Wetter-Aussichten für NRW bleiben extrem. Am Wochenende könnten die Temperaturen beinahe an der 30-Grad-Marke kratzen. „Ein schwarzes Loch liegt genau über Deutschland“, so der Meteorologe für das Portal „wetter.net“.

Wetter in NRW: „Volle Dröhnung Energiesparwetter“

Dahinter stecken die Temperaturabweichungen im Vergleich zum langjährigen Klimamittel. Die werden je nach Höhe der Abweichung immer dunkler auf einer Wetter-Karte dargestellt. Über Deutschland könnte es derzeit dunkler nicht sein. Denn die Luftmassen über 1.500 Metern seien aktuell 12 Grad wärmer als im Durchschnitt. Am Boden könnten es sogar bis zu 15 Grad mehr als gewöhnlich werden.

Wetter in NRW: Die Temperaturen in den kommenden Tagen:

Freitag: 22 bis 25 Grad, nachts 15 bis 12 Grad

Samstag: 21 bis 24 Grad, nachts 15 bis 8 Grad

Sonntag: 21 bis 24 Grad, nachts 13 bis 11 Grad

„Petrus schickt uns wirklich volle Dröhnung das Energiesparwetter“, fasst Dominik Jung zusammen. Schon jetzt liege der Temperaturdurchschnitt 2,6 Grad über dem der vergangenen 30 Jahre. Es laufe angesichts der Vorhersagen auf den „wahrscheinlich wärmsten Oktober seit 140 Jahren“ hinaus. Was gut für den Geldbeutel von Gaskunden ist, bestätigt die Befürchtungen der Wissenschaft zur Klimakrise. Was hinter den ungewöhnlichen Temperaturen Ende Oktober steckt, erfährst du hier >>>

Wetter in NRW: Weiteres Phänomen im Anmarsch

Dominik Jung spricht bei „Wetter.net“ von möglichen Temperaturen von bis zu 28 Grad am Samstag in NRW. Die Prognosen des Deutschen Wetterdiensts (DWD) sind da etwas konservativer. Die Wetter-Experten erwarten am Wochenende Höchstwerte von „nur“ 25 Grad in NRW.

Neben den warmen Temperaturen können sich die Menschen in NRW außerdem auf ein Wetter-Phänomen einstellen. Denn der Wind soll zum Wochenende Wind aus der Sahara Richtung Deutschland transportieren. Wer beim Blick in den Himmel einen Schleier entdeckt, muss sich also nicht wundern.