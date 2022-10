Wetter in NRW: Jetzt wird es komplett wild – „Volle Dröhnung“

Was ist da bloß los mit dem Wetter in NRW? Seit Wochen haben wir es mit einer ungewöhnlichen Wetterlage zu tun. „Hätte es diese Wetterlage im Sommer gehabt, wir hätten einen Rekord-Sommer gehabt“, erklärt Meteorologe Dominik Jung bei „Wetter.net“.

Wie heftig es geworden wäre, zeigen die Temperaturen in diesem Oktober. Und daran wird sich auch in den nächsten Tagen nichts ändern. Im Gegenteil. Dominik Jung spricht von der „vollen Wärmedröhnung“.

Wetter in NRW: Unglaubliche Aussichten

Der Oktober neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Eigentlich müssten uns nasskalte Tage mit einstelligen Temperaturen bevorstehen. Doch das komplette Gegenteil ist der Fall. Am Mittwoch knackt das Thermometer mancherorts in NRW nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wieder die 20-Grad-Marke. Am Donnerstag sind Werte bis zu 23 Grad drin. Am Freitag klettern die Temperaturen dann im ganzen Land auf über 20-Grad.

Dann erwarten die DWD-Experten Spitzenwerte von bis zu 25 Grad (!) in NRW – am 28. Oktober wohlgemerkt. Schuld daran ist laut Dominik Jung eine „eingefahrene Süd-West-Wetterlage“, die warme Luft bis aus der Sahara zu uns bläst. Und das hat heftige Folgen.

Wetter in NRW: Die Temperaturen in den kommenden Tagen:

Mittwoch: 17 bis 21 Grad, nachts 13 bis 9 Grad

Donnerstag: 19 bis 23 Grad, nachts 15 bis 12 Grad

Freitag: 21 bis 25 Grad, nachts 15 bis 12 Grad

Wetter in NRW: Es bleibt ungewöhnlich

Schon jetzt ist der Oktober im Durchschnitt 2,3 Grad wärmer als im Durchschnitt der letzten 30 Jahre. Was Sparfüchse angesichts der hohen Energiekosten freut, bestätigt die Klimakrisen-Befürchtungen der Wissenschaft. „Es ist zu warm für die aktuelle Jahreszeit“, fasst Dominik Jung für „Wetter.net“ zusammen.

Mehr Themen:

Und genauso ungewöhnlich warm soll es auch nach dem Wochenende weitergehen. Während der Meteorologe in einer vagen Prognose noch von einem möglichen radikalen Temperatursturz Anfang November gesprochen hatte, scheint sich diese Aussicht nun sprichwörtlich in Luft aufgelöst zu haben. Halloween-Fans können also in diesem Jahr mit luftigerer Garderobe als gewöhnlich vor die Tür gehen.