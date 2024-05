Wetter in NRW macht Rolle rückwärts – Experte: „Heftig“

Das Wetter in NRW macht in den letzten Tagen wieder richtig Freude. Am Maifeiertag (1. Mai) kommt ein schöner Sommertag auf uns zu. Mit hohen Temperaturen wie im Juni oder Juli. Zeit also, vor die Tür zu gehen. Am See oder im Park ein bisschen Sonne tanken. Beeilung, denn das hervorragende Wetter in NRW hält nicht für ewig an. Schon bald könnte es eine Rolle rückwärts machen. Der Wetter-Experte Dominik Jung von „Wetter.net“ warnt vor Schauern und Gewitter.

Wetter in NRW: „So trocken wie die letzten Tage bleibt es nicht“

„So trocken wie die letzten Tage bleibt es nicht“, betont der Meteorologe. In der ersten Monatshälfte müssen wir mit viel Niederschlag rechnen. Die erste Mai-Hälfte sieht also etwas feucht aus. Am Mittwoch (1. Mai) sorgt aber das Hoch „Reiner“ erstmal für sommerliche Temperaturen. Der Tag startet im Westen mit Sonne und Temperaturen um 26 Grad. Aber zum Nachmittag hin gibt es ein erhöhtes Schauer- und Gewitterrisiko.

„Dabei gilt, dass es nur regionale Gewitter und Schauer geben wird. Aber wenn die einmal Entstehen, dann können die ganz schön heftig ausfallen. Vor allem mit Starkregen, mit Sturmböen und mit Hagel“, warnt Jung. Am Donnerstag (2. Mai) soll es im Westen etwas kühler werden. Es kann immer noch Temperaturen um die 24 Grad geben, aber auch hier ist mit Regenschauer und Gewitter ist zu rechen.

Wetter in NRW: Temperaturen der kommenden Tage

Zum Freitag (3. Mai) kühlt es sich dann richtig ab und es wird wechselhaft. „Mal Schauer, mal Gewitter. Sehr windig und unangenehm“, so der Wetter-Experte. Auch wenn es dann am Samstag (4. Mai) wieder etwas wärmer wird, bleibt es laut Jung doch eher bei einer unterkühlten Angelegenheit bei Temperaturen um die 20 Grad. Ab und zu soll sich aber die Sonne zeigen, auch wenn hier und da Schauer möglich sind.

Der Sonntag (5. Mai) bleibt durchwachsen bei Temperaturen um die 16 Grad. Immer wieder ist mit Schauern und Gewitter zu rechnen.