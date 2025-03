Wetter in NRW: Experte völlig von den Socken – „Deutschland explodiert“

Bei dem aktuell traumhaften Frühlings-Wetter in NRW muss auch Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ nach Superlativen greifen: „Deutschland blüht auf, explodiert förmlich, was die Natur angeht“, schwärmt er von der bunten Blütenpracht, die so langsam bei uns sichtbar wird.

„Es wird frühsommerlich warm im Westen“, so seine Prognose für das Wetter in NRW in den kommenden Tagen. Ein Schwall warmer Luft aus Südeuropa ist mit dafür verantwortlich – doch das ein oder andere Detail könnte uns die Schönwetter-Freude dann doch etwas vermiesen.

Frühlings-Wetter in NRW startet durch

Dass der klare Himmel, den wir tagsüber genießen, in der Nacht natürlich ins andere Extrem ausschlägt – und teilweise sogar frostige Minustemperaturen zulässt – das nehmen sie für die schönen Frühlingstage auch gerne in Kauf. Und wie schön es vor allem am Freitag (21. März) in NRW werden soll, das zeigt Experte Jung auf den Wetter-Karten: Bis zu 24 Grad, die sich in der Sonne sogar noch deutlich wärmer anfühlen, sind da möglich.

Doch dann kommt da der Sahara-Staub um die Ecke, der mit der Warmluft aus dem Süden zu uns gelangen könnte. Der könnte am Samstag (22. März) zumindest stellenweise dafür sorgen, dass die wärmende Sonne nicht von einem strahlend blauen Himmel zu uns herunter scheint, sondern sich erst durch ein paar dunstige Staubschleier kämpfen muss – und daher nicht die volle Power entfalten kann.

Zwischen 17 und 19 Grad sind allerdings trotzdem drin, was für Mitte März durchaus beachtlich ist.

Regenschauer ab Sonntag

Und den schönen Freitag und Samstag sollten die Menschen in NRW unbedingt nutzen – denn ab Sonntag (23. März) sollen dann schon wieder Niederschläge einsetzen, die das Wetter in NRW etwas abkühlen.

Bei einigen Regenschauern sinken die Temperaturen bis Dienstag (25. März) auf „nur noch“ etwa 10 Grad – was laut Dominik Jung auch besser zur aktuellen Jahreszeit passt. Immerhin: Der Regen wird dann auch den Sahara-Staub aus der Atmosphäre waschen und den Himmel damit „säubern“ für die nächsten strahlend blauen Frühlingstage.