Wetter in NRW: Experten kündigen irres Phänomen an – jetzt kommt ein „Trog“ auf uns zu

Man hätte es in den letzten Wochen kaum noch für möglich gehalten, aber jetzt sieht es ganz genau so aus, als wenn das Wetter in NRW doch noch auf Winter umspringen würde. Das scheint jetzt auch in nächster Zeit so zu bleiben.

Denn wie Meteorologen jetzt prognostizieren, wird das Wetter in NRW in den kommenden Tagen von einem sogenannten „Trog“ geprägt und der bringt wirklich ein Sauwetter mit sich.

Wetter in NRW: Jetzt kommt der „Trog“ auf uns zu

Von einem „Trog“ sprechen Wetter-Experten, wenn kalte Luft aus dem Polarkreis in den Süden weht und dort der „Jetstream“, also die warme Luft aus Süden, eine Art Kuhle bildet. Wegen der Ausbuchtung auf der Wetterkarte hat der „Trog“ seinen rustikalen Namen bekommen.

Für uns bedeutet so ein „Trog“ jedoch nichts Gutes, meist bringt er nasskaltes und wechselhaftes Wetter mit sich. Einen Vorgeschmack darauf zeigen schon die Aussichten auf die nächsten Tage.

Regnerischer Start ins Wochenende

So soll es am Donnerstagvormittag, dem 24. November, stark bewölkt sein und gebietsweise Schauer geben. Zwar soll sich der Himmel ab dem Nachmittag auflockern, aber dann sind es immer noch maximal 12 Grad.

Auch der Start ins Wochenende fällt – zumindest was das Wetter angeht- erstmal ins Wasser. Am Freitag, 25. November, wird es auch wieder stark bewölkt, dazu kommt diesmal aber überall Regen aus Osten. Auch die wieder maximal 12 Grad auf dem Thermometer laden nicht gerade zu einem Nachmittagsspaziergang ein.

Doch am Samstag, 26. November, sieht die Lage wieder ganz anders aus. Zwar wird es mit maximal nur noch 10 Grad kälter, dafür verzieht sich immerhin der Regen. Nur noch vereinzelte Tropfen finden ihren Weg Richtung Erdboden.