Wetter in NRW: Experte blickt besorgt auf nächste Tage – schuld ist das „Schlonz-Gedöns“

Von weißer Weihnacht waren die Menschen im Westen Deutschlands in diesem Jahr mal wieder meilenweit entfernt. Stattdessen präsentierte das Wetter in NRW sich trist und grau – bei vergleichsweise milden Temperaturen.

Wie geht es nun weiter? Dürfen die Menschen sich auf ein schöneres Wetter in NRW freuen? Oder bleibt es bei der trüben Lage? Kai Zorn hat da eine klare Antwort.

Wetter in NRW: „Da ist das ganze Schlonz-Gedöns“

Der Meteorologe stellt auf seinem YouTube-Kanal zunächst klar: „Im Süden Deutschlands gibt es Bilderbuch-Winterwetter – mit eisigen Nächten und Schnee. Und tagsüber strahlender Sonnenschein“.

Anders sieht es im Norden und Westen der Bundesrepublik aus. „Da ist das ganze Schlonz-Gedöns“, sagt Wetter-Experte Kai Zorn, der feststellen muss: „Das wird auch noch ein bisschen so bleiben.“

Wetter in NRW: Die nächsten Tage

Was bedeutet das konkret für das Wetter in NRW? Wir werfen einen Blick auf die Prognose für die kommenden Tage:

Freitag, 27. Dezember: In NRW bleibt es vielerorts den ganzen Tag neblig-trüb, an manchen Stellen zeigt sich ein wenig Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen bei 7 bis 10 Grad. Es bleibt niederschlagsfrei.

Samstag, 28. Dezember: Auch der Samstag ist in NRW meist bedeckt oder gar neblig-trüb. Einzig im Süden von NRW sind Auflockerungen möglich. Im gesamten Bundesland bleibt es niederschlagsfrei. Es wird ein wenig kühler, die Höchsttemperaturen liegen bei 3 bis 7 Grad – in Hochlagen deutlich darunter.

In der Nacht zu Sonntag sinken die Temperaturen speziell im Süden von NRW deutlich unter null. Wo es gleichzeitig zu leichtem Sprühregen kommt, besteht die Gefahr von Glätte.

Sonntag, 29. Dezember: Die Temperaturen bleiben am Sonntag bei 3 bis 7 Grad. Allerdings wird es vereinzelt zu Sprühregen kommen. Dazu gesellt sich ein schwacher bis mäßiger Wind, der im Bergland durchaus böig daherkommen kann.

Wetter-Wechsel im neuen Jahr?

Das Wetter in NRW bleibt also vorerst ungemütlich. Und so können die Menschen im Westen Deutschlands nur hoffen, dass mit dem Jahres-Wechsel in der kommenden Woche auch ein Wetter-Wechsel Einzug erhält.