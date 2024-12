Handy-Nutzung im Kalten – darauf muss man jetzt unbedingt achten

Auch im Winter ist das Handy für die meisten Menschen ein ständiger Begleiter. Ob beim Spaziergang im Schnee, im Urlaub auf der Skipiste oder auf dem Weihnachtsmarkt – das Smartphone bleibt immer griffbereit. Doch die kalte Jahreszeit birgt einige Herausforderungen für die Technik, die nicht nur Menschen, sondern auch Geräten wie Handys zu schaffen machen.

Handys mögen es nicht besonders kalt. Laut den Herstellerangaben – beispielsweise bei Apple – sind Smartphones für den Betrieb bei Temperaturen zwischen 0 und 35 Grad Celsius ausgelegt. Wird es kälter, wie es im Winter naturgemäß oft der Fall ist, können Schäden auftreten.

Handy-Akku leidet bei Kälte

Vor allem der Akku leidet unter der Kälte, da die chemischen Prozesse in den Batterien langsamer ablaufen. Das führt nicht nur zu einer verkürzten Akkulaufzeit, sondern kann – wie „Chip.de“ berichtet – auch dazu führen, dass das Handy plötzlich ausgeht.

+++ Freizeitparks im Winter: Neue Konkurrenz für Europa-Park, Legoland & Co. +++

Ein häufiges Phänomen im Winter ist, dass sich Smartphones bei starker Kälte zum Schutz abschalten. Dieses Verhalten soll verhindern, dass Bauteile Schaden nehmen. Sobald das Handy wieder in eine wärmere Umgebung kommt, funktioniert es in der Regel normal weiter. Wichtig zu wissen: Ein solches Abschalten bedeutet meist nicht, dass das Gerät kaputt ist.

SO übersteht dein Smartphone gut den Winter

Die Kälte hat jedoch nicht nur Auswirkungen auf die Funktionalität, sondern erhöht auch den Stromverbrauch des Smartphones. Der Akku entlädt sich schneller, da der Innenwiderstand durch die niedrigen Temperaturen steigt. Handys müssen also häufiger geladen werden.

+++ Weihnachts-Essen: Einfache Ideen für ein 3-Gänge-Menü +++

Damit Handys den Winter unbeschadet überstehen, empfiehlt es sich, sie so gut wie möglich vor der Kälte zu schützen. Eine einfache Maßnahme ist es, das Smartphone möglichst nah am Körper zu tragen, wo es durch die eigene Wärme geschützt ist. Spezielle Hüllen können ebenfalls helfen, die Kälte abzuhalten und so die Akkuleistung zu schonen.

Mehr News

Handys sind aus dem Alltag nicht wegzudenken, auch nicht im Winter. Doch ein bisschen Vorsicht bei frostigen Temperaturen kann helfen, die empfindliche Technik vor unnötigen Problemen zu bewahren. So bleibt das Smartphone auch bei Minusgraden ein zuverlässiger Begleiter.