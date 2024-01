Wetter in NRW: Experte nimmt jede Hoffnung – „Das krasse Gegenteil“

Was ist da los mit dem Wetter in NRW? Statt Schal, Mütze und Wintermantel holen die Menschen Sonnenbrille und Übergangsjacke aus dem Schrank.

Auch Wetter-Experte Dominik Jung reibt sich beim Blick auf die aktuelle Prognose verwundert die Augen: „Wir sind mittendrin im Hochwintermonat Januar und von Eiszeit ist weit und breit nix zu sehen und nix zu spüren.“ Doch wann kehrt denn nun das Winter-Wetter in NRW zurück?

Wetter in NRW: „Mildwinter“ statt „Hochwinter“

Erst einmal stellt Dominik Jung fest, was wir auch alle selbst sehen: „Wir haben ein Hoch über unseren Köpfen!“ Das, so der Wetter-Experte, müsste eigentlich bedeuten: Inversionswetterlage! Oder anders ausgedrückt: unten eisig kalt, oben Hochnebel und Dauernebel. „Doch das krasse Gegenteil ist der Fall“, betont Jung. Am Sonntag (28. Januar) seien die Temperaturen in Teilen von NRW auf bis zu 15 Grad geklettert. In der Sonne seien es gefühlt bis zu 19 Grad gewesen – also richtig warm. Entsprechend gut gefüllt waren zum Beispiel viele Straßencafés. Spitzenreiter beim Wetter in NRW waren Aachen sowie Waltrop (Kreis Recklinghausen) mit jeweils 14,7 Grad.

Doch so schön die Sonne auch ist – viele Menschen wünschen sich im Januar doch noch mal den Winter zurück. Spaziergänge bei blauem Himmel durch eine frostige Landschaft mit vereisten Seen, Schnee und Reif auf den Pflanzen – das hat ja auch was! Doch Wetter-Experte Dominik Jung vom Portal Wetter.net nimmt den Winter-Fans auf absehbare Zeit jede Hoffnung. „Mildwinter“ statt „Hochwinter“ – das sei die Devise.

Januar 1,3 Grad wärmer als der Durchschnitt

Der Januar liege bisher 1,3 Grad über dem neuen Klimamittel, also dem Durchschnittswert der Jahre 1991 bis 2020 im Januar. Überhaupt falle wohl der gesamte Winter 2023/24 überdurchschnittlich warm aus.

Das gilt nicht nur für das Wetter in NRW. 30 Grad herrschten in den vergangenen Tagen in Spanien – ein Temperatur-Extrem mit Seltenheitswert. Und nun ziehen die warmen Luftmassen von Südwesten zu uns nach Nordrhein-Westfalen. Das, so Dominik Jung, führe nicht nur zu milden Temperaturen in den nächsten Tagen, sondern in der nächsten Woche zu kräftigem Sturm.

Doch hier erst einmal die Prognose für die kommenden Tage:

Montag: 11 Grad, Sonne

Dienstag: 12 Grad, bewölkt

Mittwoch: 9 Grad, Sonne

Donnerstag: 8 Grad, wechselhaft Sonne/Regen

Freitag: 10 Grad, Sonne/Wolken.