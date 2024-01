Wetter in NRW: Experte warnt – „Der Winter ist noch lange nicht vorbei“

Ist gerade denn wirklich Januar? Das ist eine berechtigte Frage, die sich sicherlich einige beim Blick aus dem Fenster stellen. Blauer Himmel, Sonnenstrahlen und herumtollende Kinder und Hunde in den Parks in NRW lösen nahezu frühlingshafte Gefühle aus.

Während die einen dies ganz und gar nicht bedauern und bei einem ausgiebigen Spaziergang an der Luft das milde Wetter in NRW genießen, finden andere das gar nicht mal so toll. Vielen Winterliebhabern waren die paar kalten Tage mit Schnee und zugefrorenen Teichen einfach zu kurz. Bleibt es denn jetzt so oder können wir uns doch noch auf kalte Wintertage freuen? Ein Wetterexperte wird deutlich.

Wetter in NRW: Spielt das Wetter verrückt?

„Die Ersten fragen zurecht: ‚Wann gibt’s denn den nächsten Schnee?'“, so Wetterexperte Dominik Jung in seinem täglichen Video zur aktuellen Wettervorhersage. Auf ein Winterwunder können wir uns in den kommenden Tagen wohl nicht freuen. In den nächsten zehn bis 14 Tagen bleibt das Wetter geprägt von milden Temperaturen. „Winterwetter ist das nicht wirklich“, fast der Experte bei dem Blick auf die Karte die Lage zusammen.

+++ Wetter in Deutschland: Eindeutige Prognose – HIER wird es turbulent +++

Bis zum 5. Februar wird das Wetter in Mitteleuropa von viel zu warmen Luftmassen geprägt sein. Doch danach könnte noch ein kleines Winterwunder passieren. Denn in den Folgewochen sinken die Temperaturen deutlich.

Kommt der Wintereinbruch noch?

Wetterexperte Dominik Jung ist deshalb optimistisch: Ein paar schneereiche Tage könnten uns in NRW wohl noch bevorstehen. Alle Freunde des Winters können sich also freuen: „Der Winter ist noch lange nicht vorbei“, prognostiziert Jung.

Das könnte dich auch interessieren:

Während sich die einen noch einige kalte Tage im Schnee herbeiwünschen, so sind andere NRWler anderer Meinung. „Ich hab jetzt schon die Schnauze voll vom Winter“, kommentierte ein User unter der winterfreundlichen Wetterprognose auf Youtube. Auch ein anderer sehnt schon den Frühling herbei. „Jeder milde Tag ist ein Tag weniger Winter und 1 Tag näher beim Frühling“, meinte er. So oder so: Nach den aktuellen milden und sogar sonnigen Tagen werden wir Ende Februar wohl noch einmal unsere Winterjacken und Mützen aus dem Schrank holen müssen.