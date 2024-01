Wetter in Deutschland: Eindeutige Prognose – HIER wird es turbulent

Das Wetter in Deutschland sorgt immer wieder für schöne oder auch unschöne Situationen. Sei es mit Sonne und hohen Temperaturen oder auch mit viel zu viel Regen. Abwechslungsreich ist es auf ein Jahr gesehen auf jeden Fall. Dabei spiel es natürlich auch eine entscheidende Rolle, in welchem Teil von Deutschland man lebt.

In diesem Artikel halten wir dich immer über das aktuelle Wetter in Deutschland auf dem Laufenden und sagen dir, was die Prognosen und Wettervorhersagen des Deutschen Wetterdienstes für die kommenden Tage für das Wetter in Deutschland sagen.

SO wird das Wetter in Deutschland am Freitag



Heute geht’s in der oberen Hälfte richtig rund, vor allem auf den Bergen gibt’s ’nen ordentlichen Sturm. Hier und da kommen sogar heftige Böen vorbeigefegt.

Früh am Morgen im Osten wird’s ein bisschen freundlicher, da klart der Himmel auf und es bleibt trocken. Überall sonst hängen viele Wolken rum und es gibt hier und da einen kleinen Regenschauer. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 9 und 3 Grad, im Osten kann es örtlich sogar bis auf -1 Grad runtergehen.

Im Laufe des Tages zieht von Nordwest nach Südost ’ne ordentliche Regenfront durch, mit zwischendurch kräftigen Schauern. Vormittags trifft sie die Mitte, nachmittags dann den Südosten. Davor und danach gibt’s aber auch längere trockene Phasen und zwischendurch kommt sogar die Sonne raus. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 7 und 13 Grad. Im Süden weht ’ne mäßige Brise, sonst kommt frischer Wind aus Südwest bis West. Dabei gibt’s überall ordentlich was auf die Mütze, vor allem an der See und in den Bergen kann’s auch mal so richtig stürmen.

Weitere spannende News:

Die größten Kreuzfahrtunternehmen der Welt: DIESE Reedereien ziehen die meisten Urlauber an

E-Auto an Aldi Ladestation laden – wie funktioniert das?

Größte Flughäfen der Welt: DAS sind die Airports mit den meisten Passagieren weltweit

In der Nacht zum Samstag zieht der Regen sich langsam zurück, vor allem Richtung Alpen. Bis Mitternacht lässt er nach, und die Schneefallgrenze sinkt auf 1000 bis 800 Meter. Im Rest des Landes bleibt es weitgehend trocken. Im Osten bleibt es eher bewölkt, sonst klart der Himmel vermehrt auf. Die Tiefsttemperaturen bewegen sich zwischen +4 Grad im Norden und bis zu -5 Grad bei längerem Aufklaren. Vorsicht, es könnte glatt werden! Im Südwesten kann’s örtlich auch Nebel geben. Im Osten und Nordosten bleibt es noch windig, an der Ostsee sogar mit Sturmböen. Ansonsten lässt der Wind langsam nach.

Vorhersage für das Wetter in Deutschland am Samstag

Am Samstag gibt’s im Norden und Osten mal ’ne Ladung Wolken, teilweise sogar richtig dicke Wolkendecken. Aber sonst, nachdem der Nebel sich verzieht, erwartet uns eine richtig freundliche Runde mit ordentlich Sonnenschein. Alles bleibt trocken, und die Temperaturen klettern auf angenehme 4 bis 9 Grad. An den Küsten und im Osten weht ein ordentlicher Wind, der mit steifen Böen aus dem Westen kommt. Aber im Rest des Landes bleibt es eher gemütlich windstill.

In der Nacht zum Sonntag wird der Himmel vielerorts fast nackt oder zumindest mit nur ein paar Wölkchen geschmückt. Hier und da könnte sich aber auch ein dichter Nebelteppich ausbreiten. Richtung Osten und Norden bleibt’s vielleicht etwas mehr bewölkt oder sogar zugezogen. Die Temperaturen sinken auf um die 0 Grad, an der See werden noch +2 Grad erwischt. Sonst wird’s frisch, mit Werten zwischen 0 und -8 Grad.

Wetterprognose für Sonntag

Am Sonntag wird’s besonders im Norden und Westen ein bisschen wolkenreicher. Aber keine Sorge, der Sonnenschein lässt sich davon nicht unterkriegen! Nur im Süden hält sich hartnäckiger Nebel. Die Temperaturen tanzen zwischen 3 Grad, wenn der Nebel sich breit macht, und bis zu 12 Grad, wenn der Sauerlandföhn in NRW so richtig aufdreht. Da weht dann auch an den Küsten ein frischer Wind, der leicht an den Haaren zupft. Ansonsten bleibt’s eher lau mit wenig Wind.

In der Nacht zum Montag zeigt sich der Norden ein bisschen wolkig, aber sonst wird’s teils richtig sternenklar. Hier und da könnte sich aber auch ein Nebelteppich ausbreiten. In NRW bis zum Emsland bleibt’s mit 6 bis 3 Grad noch relativ mild, der Rest des Landes wird frisch. Temperaturen zwischen 3 und -3 Grad, im Südosten sogar bis -7 Grad, und im Bayerwald geht’s fast bis -10 Grad runter.

Neben dem Wetter in Deutschland interessierst du dich auch für Smartphone-Messenger? Wir verraten dir, welche Neuerungen Nutzer bei Whatsapp unbedingt kennen müssen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.