Wetter in NRW: Irre Wende! Experte baff – „Weit und breit nicht zu erwarten“

Mild und zum Teil sonnig – so zeigte sich das Wetter in NRW noch am Sonntag (17. März) vielerorts. Und so heiter wird es wohl auch in dieser Woche weitergehen, darf man auf die aktuellen Prognosen vertrauen.

Doch viele blicken schon besorgt in Richtung Ostern. Wird uns der Wettergott auch in den Ferien hold sein und uns zum Osterfest mit Sonne und warmen Temperaturen belohnen? Oder feiert der Winter in NRW doch nochmal sein Comeback? Ein Wetter-Experte sorgt jetzt für Klarheit.

Wetter in NRW: Experte schürt Hoffnungen

Der März zeigt sich von den Prognosen der Wetter-Modelle derzeit sichtlich unbeeindruckt. Denn mit 2,3 Grad Unterschied ist er derzeit im langfristigen Vergleich deutlich zu warm – und ein Einbruch dieses frühlingshaften Ausreißers scheint derzeit nicht in Sicht. In den nächsten zwei Wochen ist laut „wetter.net“-Meteorologe Dominik Jung kaum Niederschlag in Sicht. Dagegen allerdings überwiegend sehr milde Temperaturen.

Für März war aber doch eigentlich auch ein Comeback des Winters vorgesehen!? Doch mit Stand von Montag (18. März) scheint das plötzlich wie ausradiert. „Weit und breit nicht zu erwarten“, wird auch Jung in seinem aktuellen Youtube-Video deutlich. Der Trend Richtung Ostern sei dabei allerdings noch sehr uneindeutig. „Es bleibt sehr spannend“, ist sein Fazit.

SO geht’s jetzt weiter

Während sich der Wochenstart diese Woche mit durchschnittlich 15 Grad vielerorts noch durchwachsen zeigt, nimmt der Dienstag (19. März) dagegen wieder ordentlich Fahrt auf. Hier kommt zum Teil sogar die Sonne durch. Am Mittwoch (20. März) soll dieser frühlingshafte Ausreißer dann seinen Höhepunkt der Woche erreichen. Mit durchschnittlich 17 Grad können wir die Winterjacke im Westen dann getrost zu Hause lassen.

Allerdings könnte uns am Donnerstag (21. März) dann schon wieder eine kleine Wende bevorstehen. Aller Voraussicht nach wird es dann wieder etwas frischer. Auch in der nächsten Woche könnte es vor allem in der Frühe nochmal „relativ kühl zur Sache gehen“. Richtung Ostern soll die Achterbahnfahrt des Wetters in NRW dann aber schon wieder munter weitergehen. Denn dann könnten die Temperaturen wieder spürbar ansteigen.