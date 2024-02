Wetter in NRW: Experte bangt – „Sieht wirklich sehr schlecht aus“

„Wo will eigentlich dieser Mildwinter 2023/2024 noch hin?“, fragt Diplom-Meteorologe Dominik Jung – oder: „Was hat der Februar noch vor?“

Nun, eines ist klar: Was auch immer ansteht – es hat wenig mit Winter zu tun. Das Wetter in NRW ist geprägt von Regen und milden Temperaturen. Schnee und Frost? Fehlanzeige. Es fühlt sich schon eher an wie März oder April. Die ersten Frühlingsgefühle keimen auf.

Gibt es für Winterfreunde in NRW also gar keine Hoffnung mehr? Wetter-Experte Dominik Jung findet deutliche Worte.

Wetter in NRW: Absage für Winter-Fans

Als vor einigen Monaten die ersten Wettermodelle auf einen milden Winter 2023/2024 hindeuteten, bekam Dominik Jung noch teils spottende oder sogar „bösartige“ Kommentare, die den Prognosen keinen Glauben schenkten. „Ich sag mal so: Wer zuletzt lacht, lacht am besten“, entgegnet Jung nun den Zweiflern.

Denn alle Prognosen hätten sich bewahrheitet, so der Meteorologe. Mittlerweile sei der Februar 2024 sogar der wärmste Februar seit Beginn der Wetteraufzeichnungen – also seit 140 Jahren!

„Unvermindert strömen da diese milden Luftmassen aus Südwesteuropa zu uns nach Deutschland“, zeigt Jung auf der Wetterkarte. Und die sorgen in Frankreich bereits für den ersten Sommertag(!) des Jahres 2024. Und das im Februar! Zur Info: Meteorologen stufen einen Tag ab einer Temperatur von 25 Grad als Sommertag ein.

Experte: „Kein Dauerfrost bis Anfang März“

Und was sagen die Prognosen für das Wetter in NRW und Deutschland für die kommenden Wochen voraus? Dominik Jung wird deutlich: „Kein Dauerfrost bis Anfang März“, so die Feststellung des Experten. „Kein Winterwetter, keine Schneedecke – das sieht wirklich sehr schlecht aus“.

Nicht einmal Süddeutschland oder das Allgäu können auf absehbare Zeit mit einem wirklichen Wintereinbruch rechnen. Wer noch einmal auf den Schlitten steigen will, muss sich also wohl auf Reisen in die bekannten Wintersportgebiete machen.