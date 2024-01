Wetter in NRW kippt ins nächste Extrem! Experte schlägt Alarm – „Massiv“

Zwei Wochen lang hatte der Winter das Land komplett im Griff, verwöhnte uns mit Schnee und quälte uns mit teils klirrender Kälte. Jetzt kippt das Wetter in NRW komplett! Doch das bringt direkt die nächsten Gefahren mit sich.

Nach waschechten weißen Wintertagen ist das Wetter in NRW plötzlich warm – zumindest für Januar-Verhältnisse. Das bringt gleich weitere Probleme. Das Tauwetter sorgt für Hochwasser-Gefahr, außerdem rollen heftige Sturmböen auf uns zu.

Wetter in NRW kippt komplett

Noch am Wochenende schlotterten wir bei Temperaturen von bis zu -10 Grad – jetzt können Moonboots und Fäustlinge wieder in den Keller. Ein Hoch bringt einen ruckartigen Temperatursprung, in weiten Teilen von Nordrhein-Westfalen gibt es zweistellige Plusgrade. Der Schnee ist weg, die nächsten Probleme sind schon im Anmarsch.

+++ Wetter in NRW: Nicht schon wieder! Jetzt wird es kriminell +++

Der schmelzende Schnee bringt die Hochwasser-Gefahr zurück. Stürmisches Wetter, so erklärt Meteorologe Dominik Jung von „Wetter.net“, brachten die milden Temperaturen schnell in den Westen. „Der Polarexpress ist endgültig vor die Wand gefahren“, stellt er fest und warnt schon wieder vor steigenden Pegeln.

Gefahr vor Sturmböen und Hochwasser

„Massives Tauwetter und zeitweiliger Regen bedeuten wieder Hochwasser-Gefahr“, sagt Jung. Bislang bahnt sich aber lediglich bis mäßiges Hochwasser an. Sorgen wie beim Dauerregen vor einigen Wochen braucht man sich an den gefährdeten Flüssen und Bächen wohl (noch) nicht machen.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Doch die Pegel sind nicht die einzige Gefahr, die uns durch das Wetter in NRW bevorsteht. Die stürmischen Tage werden wohl noch heftiger. Schon jetzt gab es Böen von knapp 100 km/h. Am Mittwochmorgen droht dann echte Orkangefahr mit bis zu 160 Stundenkilometern!

Mehr Nachrichten:

Die Temperaturen sollen sich in den nächsten Wochen nur unwesentlich ändern, auch die Regenwolken bleiben uns in NRW wohl eine Weile erhalten. Nach dem kalten Start steht jetzt also erstmal Usselwetter an.