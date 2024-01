Wetter in NRW: Nicht schon wieder! Jetzt wird es kriminell

Das Winter-Wetter in NRW hat bald ein Ende. Nach dem Dauerfrost der vergangenen Tage steigen die Temperaturen schon Anfang der Woche tagsüber stellenweise in den zweistelligen Bereich.

Doch bis dahin bleibt die Wetter-Lage in NRW brenzlig. Dementsprechend sieht sich der Deutsche Wetterdienst (DWD) zur nächsten Unwetter-Warnung gezwungen.

Wetter in NRW: Neue Unwetter-Warnung

In der Nacht auf Sonntag (21. Januar) gingen die Temperaturen in ganz NRW wieder mächtig in den Keller. Bei Werten zwischen -1 und im Bergland bis zu -9 Grad sollte die vielerorts zwischenzeitlich angetaute Schneedecke wieder gefrieren. Die Glätte-Gefahr soll auch am Vormittag nicht abnehmen. So droht laut DWD-Meteorologen mancherorts erneut gefrierender Sprühregen – mit entsprechender Glättegefahr!

Weil die Temperaturen dann im Tagesverlauf deutlich über dem Gefrierpunkt liegen, bleibt erst einmal Zeit zum Durchatmen – doch nur kurz. Denn in der Nacht zu Montag (22. Januar) droht neuer Niederschlag. Weil die Werte im Bergland wieder unter den Gefrierpunkt fallen, muss hier erneut mit gefrierendem Regen gerechnet werden. Autofahrer sollten also in NRW mit Einbruch der Dunkelheit wieder richtig aufpassen.

Wettervorhersage in NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Sonntag: 4 bis 7 Grad, nachts 6 bis 3 Grad (Bergland: -1 Grad)

Montag: 9 bis 12 Grad, nachts 6 bis 3 Grad

Dienstag: 6 bis 10 Grad, nachts 8 bis 5 Grad

Sturm fegt Frost weg

Am Sonntagabend zieht dann Sturm aus südwestlicher Richtung auf, der die kalten Luftmassen aus dem Norden endgültig wegpustet. Und dabei wird es zum Wochenbeginn mächtig ungemütlich. Zwar steigen die Werte in den zweistelligen Bereich. Doch Sturmböen und teilweise schauerartiger Regen sorgen am Montag für wenig Zungenschnalzen in NRW.

