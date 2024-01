Wetter in NRW macht Rolle rückwärts – statt Voll-Winter droht uns jetzt DAS

Eieiei, was steht NRW denn da wettertechnisch bevor? Vom Regen in die Traufe könnte man sagen, nur dass der Regen zuletzt wenigstens gefroren war. Denn nach dem tief winterlichen Wetter steht jetzt eine irre Wende an.

Statt Winter-Wetter gibt’s jetzt nicht nur einen Temperaturaufschwung, es wird auch noch richtig turbulent in den kommenden Tagen.

Wetter in NRW macht großen Sprung

Vom Winter zum verfrühten Frühling: NRW kann sich bereits Ende Januar über einen ersten Vorgeschmack auf die wärmere Jahreszeit freuen. Dafür legt das Wetter gleich einen krassen Temperatursprung vor. Aus teils zweistelligen Minusgraden werden zweistellige Plusgrade.

Auch interessant: Wetter in NRW: Nicht schon wieder! Jetzt wird es kriminell

Schon am Montag (22. Januar) steht der extreme Wetter-Wechsel an. Dann kann es auch schon zehn Grad Plus geben, in Köln rechnen die Experten von „wetteronline“ sogar mit plus elf Grad. Im Vergleich zu den Vortagen ist das ein heftiger Sprung. Doch haben die milderen Temperaturen auch ihre Schattenseiten.

Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Montag: 7-11 Grad (4 Grad am Kahlen Asten), nachts 3-5 Grad (0 Grad im Bergland)

Dienstag: 6-10 Grad, nachts 5-8 Grad (2 Grad im Hochsauerland)

Mittwoch: 10-13 Grad (7 Grad in Hochlagen), nachts 4-6 Grad (1-3 Grad im Bergland)

Quelle: Deutscher Wetterdienst (DWD)

Nicht nur ein Sturm zieht auf

Nicht nur Winterfreunden wird es mit den steigenden Temperaturen schwer gemacht. Mit der milderen Luft kommt auch das ein oder andere Sturmtief auf NRW zu. Schon am Sonntag (21. Januar) wehen die ersten Böen bereits mit einer Geschwindigkeit von bis zu 70 Stundenkilometer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt. Bis Mittwoch stehen teils schwere Sturmböen an.

Mehr News:

Dazu gibt es immer wieder Regen. Da dürfte auch das letzte bisschen Schnee schmelzen. Heißt das jetzt, dass sich der Winter endgültig verabschiedet hat? Hierzu kann Meteorologe und Wetter-Experte Dominik Jung eine Einschätzung geben. Mehr dazu erfährst du >>hier in unserem Artikel.