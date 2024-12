Wetter in NRW: Prognose haut Experte vom Hocker – „Dann wären weiße Weihnachten möglich“

Es ist DIE Frage, die allen unter den Nägeln brennt, wenn sie auf die Wetter-Prognosen für die nächsten Tage blicken: Bekommen wir in NRW oder anderen Teilen Deutschland weiße Weihnachten mit einer Schneedecke wie aus dem Bilderbuch?

Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ blickt Tag für Tag auf die aktuellsten Berechnungen – und auch er kann nicht ausschließen, dass das Wetter in NRW rund um Weihnachten auch mit einigen Schneeflocken daherkommen könnte.

Wetter in NRW: Weiße Weihnachten?

Mittlerweile müsste Experte Jung schon der Kopf schwirren. Gefühlt mit jeder neuen Hochrechnung der internationalen Wettermodelle werden ihm neue Prognosen vor die Nase gesetzt – ein einheitliches Bild für das Wetter an Heiligabend oder den beiden Weihnachtsfeiertagen lässt sich noch nicht zeichnen. Kein Wunder, es sind ja auch noch rund zwei Wochen hin. „Ja, meine Güte“, meint er am Donnerstag (12. Dezember) nur noch. „In diesem Jahr kann man zumindest nicht behaupten, die Weihnachts-Wetterkarten wären nicht spannend.“

So hieß es am vorangegangenen Mittwochabend (11. Dezember) noch, dass massive Höhenkaltluft uns schon am 4. Advent die nächste Schneewelle bescheren könnte. Das GFS-Modell sah aus Osteuropa sogar bereits die nächste Kältefront anrollen, die dann rund um das Weihnachtsfest in Deutschland ankommen sollte – „Dann wären weiße Weihnachten möglich“, so die Bilanz von Experte Jung.

Schnee an Heiligabend möglich

Doch der Meteorologe beschwichtigt: „Das ist nur eine von vielen Prognosen.“ Dennoch rechnet Jung die ganze Sache mal durch. Wenn die entsprechende GFS-Prognose so eintreten würde, dann wären in NRW plötzlich Schneehöhen von bis zu 11 Zentimetern möglich – pünktlich zu Heiligabend!

Mehr News:

Das klingt doch für viele Winter-Fans gar nicht schlecht. Vor allem, weil die „korrigierte“ Nachberechnung, die sechs Stunden später bei Jung eintrudelte, die zu erwartende Schneemenge lediglich auf maximal 5 Zentimeter herabsetzt.

Das bedeutet zwar weniger Schnee – aber hier und da könnten zum Fest der Liebe tatsächlich die Flocken vom Himmel rieseln. Ein bisschen Schnee ohne chaotischen Wintereinbruch? Da würde sich wahrscheinlich auch niemand dagegen wehren.