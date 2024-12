Wetter in NRW: Kurz vor Heiligabend wird es deutlich! „Überhaupt nichts mehr“

Wie steht es denn nun um weiße Weihnachten? Einen Tag vor Heiligabend dürfte diese Frage jetzt vielen auf der Seele brennen. Und die Wetter-Modelle sprechen für NRW auch kurz vorm Fest eine mehr als deutliche Sprache.

Diplom-Meteorologe Dominik Jung gibt auf seinem Wetter-Kanal „wetter.net“ mehrmals täglich Prognosen ab. Schon seit Wochen fieberte er mit Winter-Fans mit, ob uns in NRW und anderen Teilen des Landes Schnee zum Weihnachtsfest vergönnt ist. Am Montagmorgen (23. Dezember) sorgte er nun für Gewissheit.

Wetter in NRW spricht klare Sprache

Während das Europäische Wetter-Modell derzeit laut Jung „maßlos übertreibt“ und uns Schnee en masse prognostiziert, sprechen andere Modelle eine deutlich bitterere Sprache und sagen ganz klar: In diesem Jahr heißt es wieder mal grüne statt weiße Weihnacht.

Dass sich dieser Trend auch in diesem Jahr wieder abzeichnen würde, war in den vergangenen Tagen schon deutlich spürbar. Denn statt Schneegestöber bescherte uns das Wetter in NRW nur Regen und milde Temperaturen. Trostlose Aussichten auch für das Ende vieler Weihnachtsmärkte, die mit dem letzten Adventswochenende im Dezember zum Großteil bereits ihre Buden wieder dicht machten.

HIER kommt die Wetter-Wende in NRW

Die Temperaturen sind laut „wetter.net“-Experten derzeit im „Schmuddel-Bereich“. Zwar werden es in dieser Nacht in NRW 0 Grad, doch tagsüber wird es in den nächsten Tagen mild weiter gehen. So sind an Heiligabend (24. Dezember) bis zu 5 Grad, am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag zwischen 7 und 9 Grad drin. „Beim Wetter passiert da überhaupt nichts mehr“, wird auch Dominik Jung in seinem aktuellen Video deutlich.

Noch mehr Nachrichten zum Wetter in NRW:

Erst zum Jahreswechsel soll das Wetter in NRW dann wieder an Fahrt aufnehmen. Doch statt Schnee sind dann eher Sturmböen in Sicht. Weitere News zur aktuellen Wetterlage gibt’s bei „wetter.net“ >>>.