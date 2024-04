Wetter in NRW: Experte schlackert mit den Ohren – „Kaum zu glauben“

Beim Anblick dieser Wetterprognose dachten einige Anfang des Monats noch an einen April-Scherz. Mittlerweile ist es amtlich. Am Wochenende erwartet NRW seinen ersten richtigen Sommertag. Dabei schießt das Thermometer in ungeahnte Höhen.

Doch bevor es so weit ist, macht das Wetter in NRW noch einmal ordentlich Radau. So wird am Donnerstag (4. April) nicht nur Dauerregen erwartet, sondern teilweise kräftige Gewitter mit Starkregen und Hagel (mehr dazu hier >>>). Danach kommt die plötzliche Wende.

Wetter in NRW: „Kaum zu glauben“

Im Hochsauerland erreichen die Temperaturen am Donnerstag nicht einmal in den zweistelligen Bereich. Kurz danach wartet plötzlich der Sommer auf uns. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kratzen das Thermometer in Teilen von NRW am Samstag sogar beinahe an der 30-Grad-Marke! Am Sonntag soll es dann etwas kühler werden, bevor die Werte Anfang der Woche erneut steigen sollen.

Dominik Jung ist völlig von den Socken: „Kaum zu glauben, aber wahr: Zwei, drei, vielleicht sogar vier Sommertage kann es in Deutschland am Stück geben“, prognostiziert der Wetter-Experte. Damit ist der April wieder auf Rekordkurs. Doch der Meteorologe weist auch auf eine ungemütliche Tendenz hin.

Wettervorhersage in NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Freitag: 18 bis 21 Grad, nachts 14 bis 11 Grad

Samstag: 25 bis 28 Grad, nachts 15 bis 10 Grad

Sonntag: 20 bis 22 Grad, nachts 11 bis 8 Grad

Wetter in NRW nichts für Sonnenanbeter

Neuesten Prognosen zufolge könnten wir es mit dem wärmsten April seit Beginn der Wetter-Aufzeichnung zu tun haben. Den CFS-Modell zufolge sollen die Werte im April zwei bis drei Grad über dem neuen Klimamittel der vergangenen 30 Jahre liegen. Und das, nachdem bereits der Februar und März die jeweils heißesten Monate seit Beginn der Wetter-Aufzeichnung gewesen waren, erklärt Dominik Jung („wetter.net„).

Wer denkt, dass die nächsten Wochen zum ausgiebigen Sonnenbaden genutzt werden können, sieht sich jedoch geschnitten. Denn der April macht bekanntermaßen, was er will. Und so müssen wir nach aktuellen Prognosen mit überaus wechselhaftem Wetter in NRW rechnen. Ähnlich wie im Norden der Republik soll es im Westen im April reichlich nass werden. Trotz der vergleichsweise hohen Temperaturen musst du deine Jacke also jederzeit griffbereit halten.