Wetter in NRW: Jetzt wird’s ungemütlich! Experte: „Ordentlich Tamtam“

Das Wetter in NRW verhält sich, wie es sich für einen ordentlichen April gehört: absolut verrückt. Nach einem warmen Ostersonntag folgte sogleich ein nasskalter Ostermontag. Und nun steht am Donnerstag (4. April) gleich die nächste unwillkommene Überraschung an.

Experten warnen jetzt vor einer gefährlichen Wetter-Lage, auch NRW ist davon betroffen. So könnte es jetzt ordentlich knallen.

Wetter in NRW: Am Donnerstag knallt’s!

Eine Tiefdruckzone vom Nordostatlantik bis zum Baltikum sorgt dafür, dass in den nächsten Tagen ein Tief nach dem anderen durchs Land zieht. Das nächste schaut am Donnerstag vorbei und bringt gleich ordentlichen Regen und sogar Gewitter mit stürmischen Böen und Hagel mit.

„Das wird ein bisschen ruppig werden“, sagt auch Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“. Besonderes ab Nachmittag soll es „ordentlich Tamtam“ geben. Regional begrenzt sei mit Starkregen, Sturmböen und kleinkörnigem Hagel zu rechnen. Das Gewitter kann es somit ganz schön „in sich haben“, warnt Jung. „Da muss man also ein klein wenig aufpassen.“

Wetter in NRW: Erst Gewitter, dann Hitze

Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt ab mittags von Westen her vor kräftigen Gewittern und Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 85 Kilometern pro Stunde. Es seien mitunter aber auch bis zu 100 Stundenkilometer nicht ausgeschlossen.

Dazu können in kurzer Zeit 15 Liter pro Quadratmeter an Regen vom Himmel kommen und kleinkörniger Hagel. Erst in der Nacht zum Freitag sollen die Schauer und Gewitter abklingen und auch der Wind nachlassen. Somit steht einem fast niederschlagsfreien Tag nichts mehr im Wege.

Und dann stehen auch schon Temperaturen von über 20 Grad auf dem Programm. Am Samstag könnte sogar der erste Sommertag des Jahres bis zu 28 Grad bescheren (wie DER WESTEN berichtet). „Erst knallt’s, dann kommt der Sommer“, sagt auch Jung von „wetter.net“ im aktuellen YouTube-Video.