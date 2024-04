Wetter in NRW: Experte fällt aus allen Wolken – „Könnte in die Geschichtsbücher eingehen“

Was für ein Rauf und Runter beim Wetter in NRW! War der Ostersonntag noch sommerlich schön, so zeigten sich der Ostermontag und auch der Dienstag darauf wieder von ihrer frischen und nassen Seite. Doch genau das könnte sich schon in den kommenden Tagen erneut ändern.

Das Wetter in NRW steht vor einer Wende nach der anderen. Und am kommenden Samstag könnte ein Ereignis eintreffen, vor dem sich Experten bereits fürchten.

Wetter in NRW: „Könnte in die Geschichtsbücher eingehen“

Uns steht ein historischer Samstag am 6. April bevor. Es könnte ein richtiger Sommertag werden. Meteorologe Dominik Jung spricht von „25 Grad plus X“ und das sei „relativ sicher“. 25 Grad und mehr und das in der ersten Aprilwoche? „Der Samstag könnte in die meteorologischen Geschichtsbücher eingehen“, ist sich der Experte sicher.

Die aktuelle Wetterkarte ist rot gefärbt. Das deutet auf deutlich höhere Temperaturen hin, als zu dieser Jahreszeit üblich wären. Und zwar im Schnitt zehn bis 14 Grad mehr. „Meine Güte, was für eine Wärme“, muss Jung sich eingestehen. „Solche Wetterkarten Anfang April, das sieht man nicht alle Tage. Das hab‘ ich so eigentlich noch gar nicht gesehen.“ Und genau das gibt ihm Anlass zur Sorge.

Wetter in NRW: Sommer-Aussicht macht Experten Sorgen

In jüngster Zeit jagt ein Wetter-Extrem das andere. Ob im Februar, März oder jetzt im April – in jedem Monat stellt das Wetter erneut einen Temperaturrekord auf. „Da will man eigentlich gar nicht wissen, wie vielleicht der Sommer ausfallen könnte“, sorgt sich der Meteorologe.

Das Einzige, was den Temperaturanstieg am Samstag jetzt noch aufhalten könnte, wäre der Saharastaub. Der hatte auch zuletzt am Karsamstag für einen Temperaturabfall gesorgt. Und auch diesen Samstag soll er voraussichtlich gegen 14 Uhr den Westen erreichen.