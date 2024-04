Wetter in NRW mit irrer Wende – Experte völlig baff: „Das ist wirklich verrückt“

Der April, der macht, was er will – treffender könnte man das Wetter in NRW in diesen Tagen wohl kaum beschreiben. Beim Blick auf die Wetter-Karte haut es derzeit selbst gestandene Meteorologen vollkommen aus den Socken.

Der Start in den April war alles andere als frühlingshaft. Regenschauer und kühlere Temperaturen machten Sonnenanbetern einen ordentlichen Strich durch die Rechnung. Doch schon bald folgt die irre Wende beim Wetter in NRW. Wetter-Experte Dominik Jung ist vollkommen von der Rolle.

Wetter in NRW löst wahre Sommer-Gefühle aus

„Da reibt man heute Morgen als Meteorologe wirklich verblüfft die Augen“, betont Jung. Am Samstag (6. April) und auch an den Folgetagen werden teilweise Spitzentemperaturen wie im Hochsommer berechnet! Ein wahrer Lichtblick für alle, die nach der kalten Jahreszeit den Sommer herbeisehnen.

Die Temperaturen in den nächsten Tagen:

Dienstag: 11 bis 15 Grad

11 bis 15 Grad Mittwoch: 8 bis 16 Grad

8 bis 16 Grad Donnerstag: 12 bis 18 Grad

12 bis 18 Grad Freitag: 15 bis 24 Grad

15 bis 24 Grad Samstag: 23 bis 28 Grad

23 bis 28 Grad Sonntag: 19 bis 25 Grad

„In rund 1.500 Metern Höhe sind es auf alle Fälle Werte wie im Hochsommer beziehungsweise sogar Werte wie man sie im Hochsommer auch eher selten sieht. In rund 1.500 Metern erwarten wir am Samstag um 15 bis knapp 20 Grad“, prophezeit Jung.

Wetter in NRW: Wird der April einen neuen Rekord aufstellen?

Würden wir diese Wetterlage Mitte Juli oder Anfang August bekommen, bekämen wir unten am Erdboden um 35 bis 39 Grad. Jung: „Zum Glück sind wir erst Anfang April. Da reicht es ‚nur‘ für Werte um 25 bis 28 Grad, lokal vielleicht sogar 29 oder knapp 30 Grad. Das ist wirklich verrückt.“

Der Februar 2024 war der wärmste Februar seit Messbeginn, der März 2024 ist nachgezogen – und jetzt will scheinbar auch der April den nächsten Rekord brechen…