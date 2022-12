Wetter in NRW: Gefährliche Mischung – jetzt kommt alles gleichzeitig

Das Wetter in NRW macht Anfang Dezember richtig ernst. Nachdem die Vormonate überdurchschnittlich und zum Teil rekordverdächtig warm waren, gehen die Temperaturen jetzt in den Keller. So musst du in Teilen des Landes am Freitag (2. Dezember) nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit Schnee und Dauerfrost rechnen.

In tieferen Lagen steigen die Temperaturen tagsüber leicht über den Gefrierpunkt. Das kann in den Abendstunden für extrem gefährliche Verhältnisse auf den Straßen sorgen. Schon für die Morgenstunden hat der DWD eine amtliche Wetter-Warnung für zwei NRW-Regionen herausgegeben.

Wetter in NRW: Hier musst du aufpassen

So warnten die Wetter-Experten am Freitagmorgen vor Frost und Glätte im Süden (südlich von Köln) und Westen (westlich des Ruhrgebiets) des Landes. Die Warnung gilt vorerst bis 10 Uhr. Die Wetterlage deutet allerdings darauf hin, dass wir uns in den nächsten Tagen dauerhaft auf gefährliche Straßenverhältnisse einstellen müssen – in höheren Lagen durch leichten Schneefall und in tieferen Lagen durch überfrierende Nässe.

Am Freitagmorgen müssen Autofahrer zu allem Überfluss in einigen Landesteilen auch noch mit Nebel rechnen. Schnee, Glätte und schlechte Sicht – eine gefährliche Mischung im Spätherbst in NRW. Schuld daran hat ein Hoch über Westrussland, das stetig kalte Luft zu uns bläst. Ein kleines Tiefdruckgebiet in größerer Höhe sorgt laut der DWD-Meteorologen für die Niederschläge.

So wird das Wetter in NRW am Wochenende

Letztere sollen am Wochenende allerdings vorerst ausbleiben. Nach letzten Schnee- und Regenfällen in der Nacht auf Samstag soll es meist trocken bleiben. Besonders am Samstagmorgen ist allerdings noch mit Glätte zu rechnen.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Samstag: 0 bis 4 Grad (im Bergland 0 bis -3 Grad), nachts bis -6 Grad

Sonntag: 0 bis 4 Grad, nachts im Bergland bis -3 Grad

Montag: 1 bis 4 Grad, nachts im Bergland bis -3 Grad

Erste DWD-Prognosen deuten dann Anfang der Woche wieder auf steigende Temperaturen in NRW hin – allerdings nur für kurze Zeit. So drohen die Werte ab Mitte nächster Woche wieder auf ein ähnliches Niveau wie zu Ende dieser Woche zu fallen.

Mehr Themen:

Dabei müssen wir auch vermehrt mit Niederschlägen rechnen. Und die könnten bei den fallenden Temperaturen vielerorts erneut als Schnee herunterkommen. Wer jetzt noch nicht auf Winterreifen umgestellt hat, sollte sich also schleunigst einen Termin in der Autowerkstatt machen.