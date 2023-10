Wetter in NRW: Neue Winter-Prognose haut Experten aus den Socken – „Da ist einiges im Argen“

Das Wetter in NRW regt aktuell nicht zum Träumen an. Zwar sind die Temperaturen nach einem kurzfristigen Kälte-Einbruch Mitte des Monats wieder im zweistelligen Bereich. Doch in den vergangenen Tagen zog ein Tief nach dem nächsten über NRW hinweg.

Auch am Freitag (27. Oktober) bedeutete das wieder: Regen, Regen, Regen. Und an dieser Wetterlage soll sich nach Einschätzung von Dominik Jung auch erstmal nicht viel ändern. Doch eine neue Winter-Prognose bringt den Wetter-Experten mächtig ins Grübeln.

Wetter in NRW: Kommt bald die große Wende?

An den Anblick grauer Suppe am Himmel und Dauerregen müssen wir uns wohl vorerst gewöhnen. Hinzu kommt zum Wochenende hin auch noch kräftiges Sturmpotenzial. Schuld daran ist eine West-Wetterlage, durch die sich mächtig was zusammenbrauen kann (mehr dazu hier >>>).

Typisch dafür seien nach Angaben von Dominik Jung milde Temperaturen. Und tatsächlich kratzen die Werte am Wochenende in einigen Landesteilen fast wieder an der 20-Grad-Marke. Laut dem Meteorologen deute die Wetter-Modelle auf wenig Veränderungen bis Mitte November hin. Der Monat soll den bisherigen Prognosen zufolge deshalb reichlich nass werden. Ganz anders sehen die Aussichten für Dezember aus.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Samstag: 13 bis 16 Grad, nachts 12 bis 8 Grad

Sonntag: 14 bis 17 Grad, nachts 12 bis 8 Grad

Montag: 13 bis 16 Grad, nachts 10 bis 7 Grad

Wetter-Wende? „Da ist einiges im Argen“

So berechnen Wetter-Modelle einen zu trockenen Dezember: „Das deutet auf eine Hochdruck-Wetterlage hin“, prognostiziert Dominik Jung („wetter.net“). Sollte das der Fall sein, geht der Wetter-Experte davon aus, dass der Monat vergleichsweise kalt ausfallen könnte. „Denn ein Hoch im Dezember bedeutet meist eine Inversions-Wetterlage und dann ist es am Boden meist kälter als in der Höhe.“

Die Folge: „Dann würde der Dezember zumindest in tiefen Lagen gar nicht so warm ausfallen können.“ Erwartet uns etwa eine kräftige Kälte-Peitsche im Dezember? Dominik Jung will das nicht ausschließen: „Da ist noch einiges im Argen.“