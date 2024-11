Wetter in NRW rauscht komplett ab – „Winter-Hammer“

Ungewöhnlich warm und trocken hat sich das Wetter zu November-Beginn in NRW präsentiert. Zwar gehen die Temperaturen in der Nacht schon Richtung Gefrierpunkt. Doch tagsüber wird es immer wieder deutlich zu mild für diese Jahreszeit.

Daran ändert sich aufgrund einer Hochdruck-Wetterlage auch bis zum Wochenende nichts in NRW. Doch danach scheint sich das Blatt langsam aber sicher zu wenden. Schon bald könnte das Wetter in NRW komplett abrauschen.

Wetter in NRW bricht ein

Steht das letzte milde Wochenende des Jahres vor der Tür? Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) erreichen die Temperaturen in NRW am Wochenende noch einmal fast die 15-Grad-Marke. Schon am Dienstag sollen die Werte dann laut Dominik Jung dann nicht mehr im zweistelligen Bereich liegen.

Laut dem Wetter-Experten müssen wir uns dann langsam auf den Einzug von Tiefdruckgebieten einstellen. Damit könnten in NRW nach längerer Zeit auch mal wieder ein paar mehr Regentropfen herunterkommen. Dem Meteorologen zufolge könnten bis Donnerstag (14. November) bis zu 20 Liter Regen pro Quadratmeter in NRW herunterkommen. Nirgendwo in Deutschland droht bis dahin mehr Niederschlag als im Westen der Republik. Und es könnte noch dicker kommen.

Wettervorhersage für NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Freitag: 5 bis 10 Grad, nachts 6 bis 2 Grad

Samstag: 8 bis 14 Grad, nachts 6 bis 3 Grad

Sonntag: 8 bis 13 Grad, nachts 6 bis 3 Grad

Kommt jetzt der „Winter-Hammer“?

Denn nach Angaben von Dominik Jung könnte schon bald die große Wetter-Wende auf uns zukommen. „Was für eine eisige Kälte“, entfährt es den Meteorologen beim Blick auf die Wetterkarte vom 23. November. „Eisig kalte Luftmassen würden Deutschland fluten“, bleibt es bei dieser Prognose, erklärt der Wetter-Experte. Bei Frühwerten von bis zu -7 Grad sei sogar Schnee bis in tiefe Lagen in NRW möglich.

Das alles sei allerdings noch ein grober Trend, stellt Dominik Jung („wetter.net„) klar. Ob der „Winter-Hammer“ tatsächlich in NRW zuschlägt, sei noch lange nicht sicher. Bis zu den ersten Schnee-Flocken der Saison müssen wir uns womöglich also noch etwas gedulden.