Wetter in NRW: Experte entdeckt neue Entwicklung – „Ernüchternd“

Am Wochenende hat das Wetter in NRW Ansätze gezeigt, woran wir im November normalerweise gewohnt sind. Nasskalt und trüb war es. Dazu wehte uns ein kräftiger Wind um die Ohren.

Doch zu Wochenbeginn beruhigt sich die Lage wieder. Das Wetter macht genau da weiter, wo es im Oktober aufgehört hatte. Das haben Experten bislang auch prognostiziert. Doch es gibt auch einen neuen Trend.

Wetter in NRW: Rekordmonat in Aussicht

Der Ausblick auf die nächsten Tage weckt Erinnerungen. Schon der Oktober hatte für Rekordtemperaturen in NRW gesorgt. Nun scheint der November nachzulegen. So kratzt das Thermometer in Deutschland am Dienstag schon wieder an der 20-Grad-Marke. Auch in NRW sollen es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bis zu 18 Grad werden.

Meteorologe Dominik Jung macht dafür bei „wetter.net“ zwei Einflüsse verantwortlich. Zum einen ein Hoch über Osteuropa, das für beständig warme Temperaturen sorgt. Dazu schiebe „Ex-Hurrikan“ Martin zusätzlich warme Luft aus Südeuropa zu uns. Hinzu käme eine neue Entwicklung.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen in den nächsten Tagen:

Dienstag: 15 bis 18 Grad – nachts 12 bis 10 Grad

Mittwoch: 14 bis 16 Grad, nachts 9 bis 7 Grad

Donnerstag: 8 bis 15 Grad, nachts 9 bis 6 Grad

Wetter in NRW: Experte enthüllt ernüchternde Entwicklung

Demnach soll im November ungewöhnlich trocken bleiben. Bis Ende November deute in den aktuellsten Wettermodellen zufolge nichts auf ausgiebige Niederschläge hin. „So kann das natürlich mit den ersten Schneeflocken in den deutschen Mittelgebirgen überhaupt nichts werden“, sagt der Wetter-Experte in seiner „ernüchternden Winterprognose“ für „wetter.net“. „Da kann man den Winter suchen. Man findet ihn leider überhaut nicht bis zum 23. November.“

Das sind die Wetter-Aussichten in NRW

Auch die DWD-Meteorologen gehen in den kommenden Tagen von wenig Niederschlägen in NRW aus. Einziger Ausreißer: Zwischen Dienstag und Mittwoch soll es ab und an regnen. Das Wochenende soll dann bei zweistelligen Temperaturen komplett trocken bleiben.

Nur der kräftige Wind der vergangenen Tage soll anhalten. So bliesen uns am Montag zeitweise Böen mit 60 km/h um die Ohren. Auch in den nächsten Tagen musst du immer wieder mit starken Böen aus südwestlicher Richtung rechnen. Neben ein paar Nebelfeldern ist das die einzig nennenswerte Wetter-Gefahr der nächsten Tage.