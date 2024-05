Wetter in NRW: Nach Sintflut-Regenfällen wird das Ausmaß sichtbar! Und es ist noch nicht vorbei

Schwere Unwetter in NRW und anderen Regionen Deutschlands haben die Menschen am Pfingstwochenende in Atem gehalten. Das Saarland hat es besonders schwer getroffen: Jahrhundert-Überflutungen und Erdrutsche sorgten für Chaos, eine 67-jährige Frau musste ihr Leben lassen (wir berichteten).

Auch das Wetter in NRW war am Wochenende teilweise katastrophal: Flüsse traten über die Ufer, eine beliebte Kirmes musste abgesagt werden und ein Zeltlager mit Kindern und Jugendlichen wurde vom Blitz getroffen. Jetzt wird das ganze Ausmaß in NRW sichtbar. Und die Unwetter sind noch nicht vorbei.

Wetter in NRW: Ausmaß wird sichtbar

Am Pfingstwochenende sorgten heftige Regenfälle, damit einhergehende Überschwemmungen sowie Blitzeinschläge vielerorts für Einsätze der Feuerwehr. Bei Bonn und Köln trat der Rhein stellenweise über die Ufer. Dadurch wurde unter anderem auch das beliebte Strandfest in Mondorf zuerst abgebrochen und später sogar komplett abgesagt (auch hier berichteten wir).

Auch an Pfingstmontag (20. Mai) sind die Wasserstände weiterhin leicht angestiegen. Am Kölner Pegel wurden morgens 7,01 Meter gemessen. Dann sollte aber der Scheitelpunkt erreicht sein. Für Dienstag sagte die Hochwasserschutzzentrale Köln fallende Wasserstände voraus.

In Soest (NRW) schlugen gleich zwei Blitze in ein Pfingstzeltlager der Feuerwehren des Kreises ein. Mehrere Hunderte Kinder und Jugendliche hatten sich dort aufgehalten, 38 Menschen mussten ins Krankenhaus gebracht werden (hier alle Infos dazu).

Unwetter sind noch nicht vorbei

Und das Unwetter in NRW ist auch nach Pfingsten noch nicht ganz ausgestanden. Der Dienstag (21. Mai) zeigt sich erst mal freundlich. Doch ab dem Nachmittag bis in die Nacht zum Mittwoch sollen von Südwesten her teils schwere Gewitter aufkommen, heißt es beim Deutschen Wetterdienst (DWD). Sie bringen zudem örtlich auch Starkregen, Sturmböen und Hagel mit sich. Stellenweise drohen bis zu 80 Liter Regen pro Quadratmeter.

Ab Mittwoch nimmt der Regen ab, der Donnerstag bringt nur noch vereinzelt Schauer. Zwischendurch zeigt sich dann auch mal die Sonne. Die Temperaturen liegen durchgehend über 20 Grad. Zum Wochenende wird es wieder wechselhaft und regnerisch. (mit dpa)