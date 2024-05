Wetter in NRW mit brachialer Wende – „Sintflut im Westen“

Wir blicken schon auf Pfingsten und das lange Wochenende vom 18. bis 20. Mai. Leider verdunkeln sich die Aussichten für das Wetter in NRW immer mehr.

Experte Dominik Jung von wetter.net ist alarmiert. In seinem neuesten YouTube-Video warnt er gar vor einer „Sintflut im Westen“!

„Irgendwas ist da im Busch“, warnt Meteorologe Dominik Jung

Brauchen wir also eine Arche Noah? Ganz so schlimm wird es wohl nicht kommen, aber der Diplom-Meteorologe rechnet mit einem „brachialen Wetterwechsel“ in den nächsten 10 bis 14 Tagen, also genau in der Zeit um Pfingsten.

Laut einem Langzeitmodell könnte es massive Regenfälle vor allem auch in NRW geben. „Irgendwas ist da im Busch in Sachen Regen, Starkregen in den nächsten 10 bis 14 Tagen. Das könnte auch Pfingsten betreffen“, kündigt Jung in dem Clip an. Selbst von einer „Hochwassergefahr“ ist bei ihm die Rede.

Wetter in NRW: „Bis zu 120 Liter Regen“

Aus der Modellrechnungen ließen sich „zum Teil richtig heftige Regensummen“ vorhersagen, warnt der Wetter-Experte. „Bis zu 120 Liter Regen pro Quadratmeter“ können in NRW fallen. Ähnlich üble Wetteraussichten hat er außerdem für Rheinland-Pfalz, das Saarland, teilweise auch Hessen. Im Schwarzwald (Baden-Württemberg) könnten sogar bis zu 200 Liter herunterkommen. Ganz anders die Vorhersage für den Nordosten Deutschlands, speziell Mecklenburg-Vorpommern – hier soll es trocken bleiben.

Genau diese Wettergrenze zwischen West und Ost sei ein Problem, so Jung. Denn das Tief kommt nicht weiter voran und entlädt sich vor allem auch in NRW.

Das frühsommerliche Wetter rund um den Muttertag findet somit bald ein Ende. „Da werden viele stöhnen“, prophezeit Dominik Jung. Verständlich, jedoch kann auch nicht immer Sonnenschein sein.