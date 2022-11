Wetter in NRW: Jetzt also doch! Fiese Front im Anmarsch

Das Wetter hat uns im Oktober in NRW reichlich verwöhnt. Bei Temperaturen bis zu 25 Grad konnten wir am vergangenen Wochenende sogar noch mit T-Shirt draußen herumlaufen. Doch der November läutete die Wende ein.

Jetzt ist das Wetter in NRW allerdings nichts mehr für Feinschmecker. Die Temperaturen gehen in den Keller. Dazu pfeifen uns bei regelmäßigen Regenfällen kräftige Böen um die Ohren. Am Wochenende lauert der Tiefpunkt der Woche.

Wetter in NRW: Fiese Front verändert alles

Hinter dem miesen Wetterverlauf steckt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ein umfangreicher Tiefdruckkomplex über Großbritannien und der Nordsee. Während der Norden Deutschlands am Freitag mit Sturm rechnen muss, beeinflussen Ausläufer auch das Wetter in NRW.

Während die Temperatur-Prognosen für den November-Verlauf bislang als vergleichsweise hoch eingestuft wurden, strömt also nun doch kühle Luft aus dem Norden zu uns. Die lässt uns zum Ende der Woche insbesondere nachts ganz schön frösteln. Nach DWD-Prognosen fallen die Temperaturen in Hochlagen in NRW am Samstag auf bis zu 2 Grad. Dabei musst du laut den Wetter-Experten örtlich sogar mit Frost rechnen!

Wetter in NRW: Die Temperatur-Aussichten der nächsten Tage:

Freitag: 10 bis 13 Grad, nachts im Bergland bis 3 Grad

Samstag: 10 bis 13 Grad, nachts im Bergland bis 2 Grad

Sonntag: 11 bis 14 Grad, nachts Abkühlung auf bis zu 4 Grad

Das sind die Wetter-Aussichten in NRW

Während am Donnerstag noch kräftige Regenfelder durchs Land zogen, bleibt es dafür am Freitag und Samstag vermutlich weitestgehend trocken in NRW. So ziehen die Schauer am Freitag Richtung Osten ab. Danach musst du bis Samstag nur noch mit vereinzelten Schauern rechnen.

Am Sonntag drohen von Westen her dann wieder neue Regenfelder, die bis zur Nacht Richtung Osten abziehen. Ersten Wetter-Prognosen zufolge sollen die Temperaturen mit Beginn der kommenden Woche dann aber langsam wieder steigen. Selbst Mitte November könnten die Werte tagsüber noch immer deutlich im zweistelligen Bereich liegen.