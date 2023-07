Wetter in NRW hat bittere Konsequenzen – Tradition muss ausfallen

Das Wetter in NRW hat einer beliebten Tradition in Mülheim einen Strich durch die Rechnung gemacht. So sollte die Mölmsche Kirmes am Freitagabend (7. Juli) eigentlich mit einem Feuerwerk eröffnet werden.

Doch aus der Tradition wurde nichts. Denn das Wetter der letzten Wochen in NRW veranlasste die Behörden dazu, das Feuerwerk abzusagen. Eine Entscheidung, die zu hitzigen Diskussionen führen sollte.

Wetter in NRW verhindert Tradition in Mülheim

Nach Angaben der Stadt Mülheim musste sich der pyrotechnische Dienstleister an die Auflage der Ordnungsbehörde halten. Die winkt Feuerwerke nur durch, wenn die Waldbrandgefahr nicht zu hoch ist.

Anfang der Woche hatte es zwar noch ausgiebig in NRW geregnet. Allerdings war das nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein bei den wenigen Niederschlägen der vergangenen Wochen. „Für heute ist eine mittlere bis hohe Gefahr vorhergesagt und so muss diese Tradition in diesem Jahr leider ausfallen“, teilte die Stadt Mülheim deshalb am Freitag mit.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Sonntag: 31 bis 35 Grad, nachts 19 bis 16 Grad

Montag: 25 bis 28 Grad, nachts 18 bis 16 Grad

Dienstag: 28 bis 31 Grad, nachts 16 bis 13 Grad

Absage in Mülheim löst hitzige Diskussion aus

Nicht jeder kann diesen Vorgang nachvollziehen: „Weil um der Stadthalle auch wahnsinnig viel Wald steht. Was ist das wieder für eine scheinheilige Ausrede?“, meckert ein Mülheimer in den Sozialen Medien. Ein anderer spricht von „übereifrigen Sicherheitsfanatikern“. Doch die meisten Mülheimer nehmen die Entscheidung in Schutz, auch wenn sie den Ausfall der Tradition bedauern: „Schade, aber Sicherheit geht vor“, schreibt eine.

Eine andere freut sich noch aus anderen Gründen: „Sehr gute Entscheidung! Die Haustiere werden auch dankbar sein. Die Umwelt auch.“ Eine andere Mülheimerin kann die gesamte Aufregung nicht verstehen: „Die Kirmes-Leute und die Besucher werden ja vom schönen Wetter entschädigt.“ Tatsächlich locken traumhafte Sommertemperaturen die Menschen an diesem Wochenende in NRW an die frische Luft. Insbesondere die lauen Sommerabende könnten dann ein voller Erfolg für Schausteller und Besucher in Mülheim werden.