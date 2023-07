Er ist einer der bekanntesten Meteorologen des Landes: Dominik Jung. Dem Wetterexperten folgen Tausende Menschen in den sozialen Medien, seine Wettervideos werden in ganz Deutschland geschaut.

Doch die Prominenz hat auch ihre Schattenseiten. Am Donnerstag (6. Juli 2023) veröffentlichte der Wetter-Mann ein Video, in dem er einmal öffentlich machte, welch widerlichen Anschuldigungen er tagtäglich ausgesetzt ist (hier die ganze Geschichte). Es sind Lügen-Vorwürfe, Vorwürfe aus der Verschwörungs-Ecke. Vorwürfe, die Dominik Jung auch nach getaner Arbeit noch beschäftigen, wie er gegenüber dieser Redaktion erklärt.

Wetter-Experte Dominik Jung über die Kommentare im Netz

„In den letzten Monaten hat es deutlich zugenommen. Wahrscheinlich auch mit dem Hintergrund der Klima-Kleber-Aktionen. Da wird natürlich alles hergeholt. ‚Ihr seid schuld. Mit solchen roten Wetterkarten befeuert ihr diese ganzen Aktionen noch.‘ Das ist wirklich hanebüchen, was sich die Leute da konstruieren. Ich gehe da schon nicht so einfach raus. Ich denke mir schon mein Ding dabei, wenn ich abends Nachrichten gucke und die Umfragen höre“, so der Wetterexperte.

„Da kann man nur mit dem Kopf schütteln, da wird einem echt angst und bange“, so Jung weiter. Früher sei das nicht so schlimm gewesen, erklärt der Wetter-Mann: „Ich habe das Gefühl, mit den steigenden Prozentzahlen der AfD tauchen auch die Idioten immer mehr auf.“

Irgendwas laufe in diesem Land etwas seltsam, sagt Jung nachdenklich. „Die Leute haben seltsame Gedanken. Auch mit den Chemtrails. Jeder dritte Kommentar geht um Chemtrails. Ach, heute haben sie wieder gesprüht, deswegen ist es so heiß heute. Das ist Wahnsinn, dass Leute wirklich denken, über uns würde eine Lufthansa-Maschine fliegen, um das Wetter zu verändern und Leute zu vergiften. Wie kann man auf so bescheuerte Gedanken kommen?“, zeigt sich der Experte fassungslos. „Das macht wirklich Angst“, so Jung. Sein Appell: „Gehirn einschalten!“