Wetter in NRW: Heftige Mischung – jetzt wird’s richtig übel

Das Wetter bringt den Winter zurück nach NRW. Nach einer für die Jahreszeit extrem warmen ersten Januarhälfte gehen die Temperaturen jetzt richtig in den Keller. Damit erwartet uns ab Montag (16. Januar) sogar wieder Schnee in Teilen von NRW.

Doch das ist noch nicht alles. So warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor gefährlichen Entwicklungen.

Wetter in NRW: Brisante Mischung

Am Montagmorgen ist das Wetter in NRW richtig ungemütlich. Bei Werten knapp über dem Gefrierpunkt peitscht uns beinahe im ganzen Land ein kräftiger Wind um die Ohren. Dazu kommen immer wieder Schauer herunter. In höheren Lagen musst du dazu mit Schnee rechnen. Der DWD warnt, dass die Straßen dort auch glatt werden können.

Wie gefährlich das ist, zeigte sich bereits in den frühen Morgen auf der A45 bei Hagen. Dort kam es nach WDR-Informationen glättebedingt zu einem Unfall. Der DWD hatte zuvor am Montagmorgen in einigen Landesteilen vor Glätte gewarnt. Am Nachmittag musst du dich zu allem Überfluss auch noch auf kurze Graupelgewitter einstellen. Ab den Abendstunden wird es dann wieder richtig gefährlich.

DWD warnt vor Wetter in NRW

Denn in der Nacht fällt das Thermometer in fast ganz NRW unter den Gefrierpunkt. Gefrierende Nässe dürfte für Autofahrer dann zum Problem werden. Auch am Dienstag nimmt die Glättegefahr nicht ab. Im Gegenteil: Denn die Nächte werden in den nächsten Tagen zunehmend kälter.

Wetter-Vorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Dienstag: 1 bis 4 Grad, nachts Abkühlung -2 bis -5 Grad

Mittwoch: 1 bis 3 Grad, nachts -2 bis -4 Grad

Donnerstag: 0 bis 4 Grad, nachts 0 bis -3 Grad

Auch wenn es den DWD-Experten zufolge ab Dienstagmittag zunächst weitgehend trocken bleiben soll, bleibt die Lage auch danach noch brisant. Denn vereinzelt soll sich am Mittwoch dichter Nebel in NRW bilden. Bei den frostigen Temperaturen könnte dieser gefrieren und für glatte Straßen sorgen.

Ein ähnliches Bild gibt es auch am Donnerstag. Dann musst du nach Angaben der DWD-Meteorologen durch überfrierende Nässe nach erneuten Regen- oder Schneeschauern rechnen. Auch die ersten Aussichten auf das Wochenende lassen wenig Hoffnung auf Besserung. Autofahrer sollten deshalb in den nächsten Tagen in NRW besonders vorsichtig fahren.