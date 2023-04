Wetter in NRW: Experte rauft sich die Haare – „Ziemlich gefährlich“

„Mein lieber Mann“, entfährt es Dominik Jung beim Anblick der Wetterlage in und um NRW. Und der Wetter-Experte macht wenig Hoffnung, dass sich die Lage in absehbarer Zeit verbessern könnte (mehr hier).

Stattdessen spricht der Meteorologe eine Warnung für die nächsten Tage in NRW aus. Wer einen grünen Daumen und bereits die Anbau-Saison eingeläutet hat, sollte die Ohren spitzen.

+++ Wetter in NRW: Verrücktes Phänomen! Die kommenden Tage haben es in sich +++

Wetter in NRW: „Ziemlich gefährlich“

Schon in den vergangenen Tagen war es ungewöhnlich kalt für die Jahreszeit in NRW. Und jetzt setzt ein Tief über Südschweden noch einen drauf und lenkt polare Meeresluft zu uns, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Die Folgen: In der Nacht auf Mittwoch fallen die Temperaturen auf bis zu -5 Grad in NRW. Fast flächendeckend herrscht Frost in der Nacht.

Und auch in der darauffolgenden Nacht musst du in weiten Teilen des Landes mit Frost rechnen. Freunde des gepflegten Garten-Anbaus aufgepasst: „Das kann natürlich für einige Pflanzen ziemlich gefährlich werden“, warnt Dominik Jung und rät dazu, empfindliche Pflanzen reinzuholen oder abzudecken.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Mittwoch: 9 bis 12 Grad, nachts Abkühlung auf bis zu -3 Grad

Donnerstag: 9 bis 12 Grad, nachts 9 bis 5 Grad

Freitag: 14 bis 18 Grad, nachts 8 bis 4 Grad

Bittere Mai-Prognose

Immerhin soll es die nächsten Tage weitgehend trocken bleiben. Erst am Freitag prognostiziert der DWD die nächsten üppigeren Regenfälle. Danach sollen die Temperaturen wieder leicht ansteigen. Richtung Mai soll das Thermometer sogar wieder kurzzeitig an der 20-Grad-Marke kratzen, prognostiziert Dominik Jung. Aber auf den Wonne-Monat scheint erst einmal kein Verlass.

Denn danach sollen die Temperaturen wieder absacken. „Freunde des Frühlings müssen einen langen Atem haben“, fürchtet der Meteorologe beim Anblick der Aussichten bei „wetter.net“. Denn die Werte sollen sich zu Mai-Beginn entgegen der Langzeitprognosen um die 15-Grad-Marke einpendeln. Sonnenanbeter müssen also weiter geduldig bleiben.