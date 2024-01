Wetter in NRW: Jetzt droht der Blizzard-Alarm! „Schnappatmung“

Das Wetter lässt uns in NRW aktuell ordentlich bibbern. Seit dem Wochenende sind die Temperaturen komplett in den Keller gegangen. In NRW herrscht dieser Tage Dauerfrost. Lediglich im Raum Köln/Bonn schaffen es die Werte am Dienstag (9. Januar) mal kurzfristig über den Gefrierpunkt. In der Nacht müssen wir dann nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit strengem Frost rechnen – im Bergland sogar mit bis zu -13 Grad!

Bei der Eiseskälte bleibt es auch in den nächsten Tagen. Doch wie geht es am Wochenende weiter? Meteorologe Dominik Jung hat uns bereits auf die ganz große Schnee-Keule vorbereitet. Doch kommt es wirklich dazu?

Wetter in NRW: Blizzard-Alarm?

Laut bisherigen Prognosen sollten in der nächsten Woche kalte Luftmassen aus dem Norden auf wärmere aus dem Süden treffen. An der Luftmassengrenze sollte es dann kräftig schneien. Dominik Jung spricht von einem regelrechten Blizzard mit 30 Zentimeter Neuschnee. Die Ausläufer sollten auch Teilen von NRW bis zu 15 Zentimeter Schnee bringen. „Da bekommt man wirklich als Winterfreund Schnappatmung“, entfährt es dem Wetter-Experten.

Andere Wetter-Modelle gehen jetzt aber plötzlich davon aus, dass die warmen Luftmassen aus dem Süden sich komplett in NRW durchsetzen können. Dominik Jung („wetter.net“) weist darauf hin, dass die Prognosen bei Luftmassengrenzen häufig extrem schwanken. Es sei schwer vorauszusagen, welche Luftmasse am Ende die Oberhand behalte.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Mittwoch: -4 bis -1 Grad, nachts -5 bis -10 Grad

Donnerstag: 0 bis 3 Grad, nachts -1 bis -4 Grad

Freitag: 1 bis 3 Grad, nachts 0 bis -2 Grad

Wetter-Experte sieht klare Tendenz

Fest steht wohl, dass es in den nächsten Tagen wieder wärmer wird. Ab Donnerstag sollen die Temperaturen tagsüber landesweit wieder über den Gefrierpunkt klettern. Bis dahin bleibt es trocken in NRW. Ab dem Wochenende müssen wir dann DWD-Prognosen zufolge wieder mit Niederschlag rechnen. Und der könnte in Teilen des Landes als Schnee herunterkommen.

Bleibt nur die Frage, ob sich die kalten Luftmassen bei uns durchsetzen. Dann könnte es in NRW in der nächsten Woche reichlich Neuschnee geben – und das auch in tieferen Lagen.