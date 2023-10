Wetter in NRW: Jetzt wird’s ernst – „Irre Kapriolen“

Du willst am Dienstag (31. Oktober) zu Halloween um die Häuser ziehen? Dann könnte dir das Wetter in NRW einen gehörigen Strich durch die Rechnung machen.

Zwar sind die Temperaturen für diese Jahreszeit weiterhin recht mild. Doch die Wetter-Vorhersagen deuten auf eine turbulente Lage hin.

Wetter in NRW: Jetzt geht es rund

Schon in den vergangenen Tagen war das Wetter in NRW äußerst unbeständig. Zwischen vielen Schauern und Dauerregen blinzelte hier und da immer mal wieder die Sonne durch die Wolken. Doch in den nächsten Tagen dürfte es ziemlich trüb werden.

Grund dafür ist ein kräftiges Tief am Rande der Britischen Inseln, das nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) milde und feuchte Luft nach NRW führt. Und das bringt schon am Montag (30. Oktober) die ersten Schauer.

Ausgerechnet zu Halloween geht es dann richtig ab. So erwarten die DWD-Meteorologen am Dienstag (31. Oktober) ab nachmittags nicht nur Schauer, sondern auch Gewitter in NRW. Dabei fegt uns auch noch ein mächtiger Wind um die Ohren. Kindern, die mit Kostüm von Haus zu Haus wandern, blüht also ordentlich Saures.

Wettervorhersage in NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Dienstag: 12 bis 14 Grad, nachts 10 bis 5 Grad

Mittwoch: 12 bis 16 Grad, nachts 10 bis 5 Grad

Donnerstag: 11 bis 15 Grad, nachts 9 bis 6 Grad

Irre Wetter-Kapriolen

Im Süden der Republik sorgen Luftströmungen aus Italien noch am Montag für Werte über 20 Grad. Doch der Föhn soll in der Nacht von Montag auf Dienstag zusammenbrechen. Nach Angaben von Kathy Schrey („wetter.net“) droht dann im Verlauf der Woche im Bergland sogar Schnee. Die Wetter-Expertin spricht von „irren Wetter-Kapriolen“.

Während die Temperaturen im Süden fallen und der Norden von Ausläufern des Sturmtiefs über der Nordsee erwischt wird, kommt NRW vergleichsweise milde davon. Zwar musst du hier und da bis zum Ende der Woche mit einzelnen Gewittern und kräftigem Wind rechnen. Von Sturmwarnungen sind wir allerdings noch weit entfernt. Sonnenanbeter müssen allerdings angesichts des typischen Herbstwetters jetzt ganz stark sein.