Wetter in NRW: Experte deckt Erschreckendes auf – sowas gab’s noch nie

Die weiße Weihnacht ist sowieso schon ausgefallen. Zu Silvester folgte jetzt der nächste Knaller – und das nicht im Guten. Das Wetter in NRW holte zum Jahresende einen beunruhigenden Rekord.

Wetter-Experte Dominik Jung jongliert jeden Tag mit meteorologischen Daten – seine Prognose für „wetter.net“ war nicht nur für Silvester in NRW drastisch.

Wetter in NRW: Mit Vorsicht zu genießen

Sturmlage in Deutschland. Die machte sich zum Jahresende zwar nicht direkt mit Böen und steifen Brisen bemerkbar, doch ihre Folgen sind dramatisch. Denn Temperatur-Rekorde fallen gleich reihenweise. Das wärmste Silvester seit 1881 will Diplom-Meteorologe Dominik Jung in Wiesbaden gemessen haben – und der Tag beendet zugleich das wärmste Jahr seit 1881. Wetterstationen in NRW ziehen nach.

Gemessen wurden in Köln bereits in der Früh des 31. Dezember über 17 Grad, der Wärmste Dezembertag seit Messbeginn 1945! Zum Vergleich: So manch ein Juni- oder Juli-Morgen ist weniger warm als dieser Abschlusstag des Jahres. Düsseldorf schlug ebenfalls mit über 17 Grad zu buche, auch hier der wärmste Tag seit Messbeginn (1969).

Wetter in NRW: Es geht noch wärmer

Locker mitziehen kann da auch Wuppertal mit warmen 17,4 Grad, und die Zeichen wiederholen sich: wärmster Dezembertag seit Messbeginn, die Phrase geht aktuell im Akkord bei Meteorologen ein. Berlin-Tempelhof, Worms, Dresden – in ganz Deutschland lockt der letzte Dezembertag mit Sommer-Feeling.

Wer im Freien ins neue Jahr feiert, freut sich – doch dass die Temperatur-Entwicklung infolge des Klimawandels auch üble Folgen für uns alle haben dürfte, davor warnen nicht erst Experten wie Dominik Jung. Absoluter Überflieger in Sachen Temperatur ist zum Silvester-Stichtag übrigens Leipzig-Holzhausen mit 16,6 Grad. Das ist der wärmste Dezembertag seit Messbeginn vor 159 Jahren!