Wetter in NRW sorgt für Verkehrschaos – ein Unfall nach dem anderen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (8. Januar) fielen die Temperaturen in NRW vielerorts unter den Gefrierpunkt. Hinzu kam Schneeregen – und diese Kombination ist bekanntlich sehr gefährlich.

Denn das Wetter in NRW sorgte in der Nacht für ordentlich glatte Straßen. Besonders in einem Kreis bekamen das Autofahrer auf ihrem Weg zur Arbeit, Schule und dergleichen zu spüren. Es krachte massenhaft.

Wetter in NRW: Schneeregen sorgt für Glätte

Zwischen 6 und 9.30 Uhr gingen bei der Kreispolizeibehörde Wesel am Mittwochmorgen insgesamt 12 Meldungen ein – so oft krachte es in genanntem Zeitraum auf der Straße. Aufgrund von Glätte mussten Polizei und Feuerwehr mehrfach rausfahren.

Auf der Rheinberger Straße kamen in Höhe einer Tankstelle in Xanten mehrere Fahrzeuge von der Fahrbahn ab. In vier Fällen kam es nur zu einem Sachschaden, in zwei Fällen flüchteten die Autofahrer, nachdem sie auf ein vorausfahrendes Fahrzeug aufgefahren waren. Zwei weitere Fällen endeten glimpflich ohne Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

In Schermbeck kam dagegen um kurz vor 7 Uhr auf dem Postweg/ Am Bauernschott ein Fahrzeug in einer Kurve von der Fahrbahn nach rechts ab. Der Wagen kollidierte mit einem Strommast, kam in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt, doch das Auto musste abgeschleppt werden.

Gefährliche Straße zwischenzeitlich gesperrt

Die Mehrhooger Straße entpuppte sich am Morgen als besonders gefährlich, hier krachte es gleich drei Mal. In einem Fall geriet ein Mann mit seinem Pkw in Höhe der Bahnhofstraße aufgrund der Glätte in den Gegenverkehr und krachte mit einem anderen Auto zusammen. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen, ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Gegen 7.25 Uhr kam es dort zu zwei weiteren Verkehrsunfällen mit je zwei beteiligten Wagen. In einem Fall erlitt eine Person leichte Verletzungen. Alle vier beteiligten Fahrzeuge mussten ebenfalls abgeschleppt werden. Um weitere Unfälle zu vermeiden, musste die Mehrhooger Straße aufgrund der Glätte zwischenzeitig sogar gesperrt werden. Erst nachdem gestreut wurde, konnte die Straße wieder freigegeben werden.