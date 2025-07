Hitze-Welle kratzt an 40 Grad – HIER kommt es zu surrealen Szenen

Die Hitze hat Deutschland fest im Griff! Am Mittwoch (2. Juli) soll sie in vielen Regionen ihren Wochen-Höhepunkt erreichen, bevor die dicke Wetter-Wende Einzug hält. Doch in einer Region zeigte sich diese bereits am Dienstag – und sorgte für surreale Szenen.

Denn der Süden der Gemeinde Sipplingen am Bodensee wurde infolge der Hitze von einem unerwarteten Unwetter getroffen. Und das verwandelte die Region in Baden-Württemberg plötzlich in ein Winter-Wunderland.

Auf die Hitze folgt der Hagel

Das Unwetter dauerte am Dienstagvormittag zwar nur eine Viertelstunde. Aber dafür traf es die Gemeinde am Bodensee umso heftiger. Hagel, weiß bedeckte Straßen, vollgelaufene Keller und zu allem Übel sogar noch eine verstopfte Kanalisation waren die bitteren Folgen für Anwohner und Touristen.

Wie ein Urlauber-Paar dem „SWR“ schilderte, waren viele Menschen vor Ort in Sorge, dass das Wasser und die Hagelkörner sogar in ihre Häuser und Unterkünfte eindringen könnte. Denn der Hagel soll laut ihren Schilderungen in Massen die Straße hinuntergeflossen sein. Auch ein anderes Paar wurde auf dem Balkon von dem unerwarteten Hagelschauer überrascht und musste ins Hausinnere fliehen. Doch was steckt hinter dem plötzlichen Hagelschauer?

DAS steckt hinter der Wetter-Wende

Laut dem Deutschen Wetterdienst sei daran die verdunstete Luft schuld. Gerade bei massiver Hitze, wie sie in Deutschland derzeit an der Tagesordnung ist, steigt diese feuchte Luft ab und kühlt ab. Irgendwann erreicht sie einen Punkt, an dem der Wasserdampf in der Luft zu flüssigem Wasser kondensiert und Wolken bildet.

Wenn es zu starken Aufwinden kommt, werden die Wassertröpfchen in noch kältere Bereiche der Wolke transportiert, wo sie gefrieren und zu Hagelkörnern werden. Diese werden irgendwann so groß und schwer, dass sie nicht mehr von Aufwinden getragen werden können und zu Boden fallen.

In Sipplingen beschäftigten die Aufräumarbeiten die Feuerwehr nach dem Hitze-Kollaps noch bis in die Abendstunden. Über Schäden an Gebäuden oder Verletzte war nichts bekannt. Bereits am Dienstagnachmittag soll sich die Wetter-Lage in der Bodensee-Gemeinde wieder entspannt haben – und die Sonne meldete sich zurück.