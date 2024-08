Wetter in NRW dreht auf: September-Knall steht bevor!

Die Tage werden wieder länger, der Sommer befindet sich aktuell in den letzten Zügen. Das Wetter in NRW scheint allerdings seiner eigenen Planung zu folgen – die Temperaturen hierzulande denken nämlich gar nicht daran, allmählich zu sinken.

So ist in dieser Woche am Mittwoch (28. August) noch einmal über 30 Grad warm, auch in den kommenden Tagen bleibt es sommerlich warm. Das Wetter im September sorgt dann für einen regelrechten Knall, prognostiziert Wetter-Experte Dominik Jung von „Wetter.net“.

Wetter in NRW bringt hohe Temperaturen

In seiner neusten Video-Prognose auf Youtube kündigt Dominik Jung einen regelrechten Hitze-Knall für den nächsten Monat an.

Zwar nicht in NRW, dafür aber im Süden kann es zur längsten Hitzewelle kommen, weil es an mehreren Tagen über 30 Grad wird. Aber auch hierzulande sind warme Luftmassen unterwegs „und die treiben das Thermometer in den nächsten Tagen deutlich in die Höhe“.

Nicht nur tagsüber, sondern auch abends sind die Temperaturen für diesen Zeitpunkt im Jahr besonders hoch. Laut Jung liegen die „tiefsten Tiefsttemperaturen“ in NRW aktuell bei 9,6 Grad – in den nächsten Tagen dürften sie etwas höher sein.

Wetter in NRW wird zum wilden Mix

Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. So kann es schon ab Donnerstag (29. August) im Westen und Südwesten ungemütlich werden. „Schauer und Gewitter sind durchaus möglich und auch der Freitag bring den nächsten Hitzetag in Deutschland“, erklärt Meteorologe Dominik Jung. Es kommt zu einer „drückenden Schwüle“, wenn sich kühlere Luftmassen mit der Hitze mischen.

Auch, wenn am Sonntag (1. September) der meteorologischen Herbst beginnt, ist auch am Wochenende eher Spätsommer als Frühherbst angesagt. Generell bleibt das Wetter in NRW auch in der nächsten Woche sommerlich mit Temperaturen zwischen 28 und 34 Grad.