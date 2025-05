Wetter in NRW: Vor dem Feiertag „knallt es ordentlich“ – danach wird’s noch krasser

Das Wetter in NRW könnte für Sonnenanbeter aktuell wohl deutlich besser sein. Denn anstelle eines strahlenden Himmels gibt es vor allem eines: Regen. Daran wird sich vor dem Feiertag am Donnerstag (29. Mai) wohl auch nichts ändern.

Stattdessen kann es in NRW zu kräftigen Schauern und Gewittern kommen. Doch wann wird es wieder etwas wärmer?

Wetter in NRW: Vor dem Feiertag „knallt es ordentlich“

„Kurz vor dem langen Christi-Himmelfahrtswochenende knallt es am Mittwoch so richtig ordentlich“, sagt Wetter-Experte Dominik Jung in einem Video von „wetternet“.

Zum Mittwochabend beruhige sich die Wetterlage dann allmählich wieder, erklärt der Wetter-Experte. An Christi Himmelfahrt kann es allerdings noch einmal zu Regen kommen.

Nach Regen und Gewitter: Wann wird es wärmer?

„Der Brückentag, der Freitag bringt dann in der Mitte und im Süden schon hochsommerliches Wetter von 25 bis 28 Grad.“ In NRW verspürt solche Temperaturen dann auch am Samstag.

„Der Samstag dreht dann voll auf. Der letzte Tag im Mai bringt uns Temperaturen um die 23 bis 26 Grad in der Nordhälfte und 28 bis 31 Grad in der Südhälfte“, so der Wetter-Experte. Damit ist das kommende Wochenende das erste Hitzewochenende des Jahres in Deutschland. Von „Hitze“ spricht man, sobald die Temperaturen die 30-Grad-Marke geknackt haben. Übrigens: Der DWD rechnet ebenfalls mit Temperaturen um die 25 Grad in NRW.