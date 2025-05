Wetter in NRW: Jetzt wird es heftig – Expertin mit bitterer Prognose

Bis vor einigen Tagen hat uns das Wetter in NRW den Sommer noch schmackhaft gemacht. Strahlende Sonne und warme Temperaturen sorgten bei vielen von uns für gute Laune. Doch nun ist der Wetter-Umschwung da – und vom Frühling, geschweige denn Sommer fehlt jede Spur!

Das Wetter in NRW ist derzeit kein Vergnügen für Sonnenanbeter. Regen und Unwetter suchen uns Ende Mai heim – und jetzt wird es noch einmal richtig heftig, wie eine Wetter-Expertin prophezeit!

Wetter in NRW: So werden die Temperaturen

Die warme Luft kommt aus den Tropen Richtung Europa. Doch wann kommt diese bei uns an? Aktuell ist davon nämlich sehr wenig zu spüren. Die Luftmassen sind laut Moderatorin Kathy Schrey „sehr feucht“, wie sie in einem Video auf dem Youtube-Kanal von „wetter.net“ erklärt.

Die Temperaturen am Donnerstagmorgen (29. Mai) liegen laut Schrey zwischen 6 und 11 Grad. „Da gibt es weiter eine Instabilität, was das Wetter anbelangt und so eine Unbeständigkeit vom Westen her. Das sind die Tiefdruckgebiete, die wir ausgemacht haben“, erklärt die Wetter-Expertin. Der Himmel bleibt eher bewölkt. Am Tag liegen die Temperaturen dann zwischen 17 und 23 Grad.

Wetter in NRW: Es folgt der große Knall

Am Freitag (30. Juni) kommt für den Südwesten die Luft aus den Tropen – und wird sich nach und nach durchsetzen. Sonne und Wolken wechseln sich dann ab. Es werden Temperaturen von 22 bis 28 Grad vorausgesagt.

Bis zu 29 Grad verspicht es dann am Samstag (31. Juni) zu werden – doch es folgt der große Knall! „Dann gibt es aber auch eine Instabilität der Luftmassenschichtung und ab nachmittags fangen dann tatsächlich im Westen an die ersten Gewitterzellen sich zu bilden“, prophezeit Schrey. Na, da kommt am Wochenende wettertechnisch etwas auf uns zu.