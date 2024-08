Wetter in NRW: Hitze-Hammer rollt auf uns zu – Experte warnt vor fast 40 Grad!

Mehr als eine Handvoll Tage Sonnenschein am Stück wollte uns der Sommer in diesem Jahr gefühlt nicht bescheren – doch dafür kommt er jetzt plötzlich mit voller Wucht!

Auch das Wetter in NRW steht in den kommenden Tagen ganz im Zeichen einer nahenden Hitzewelle. So liest es Diplom-Meteorologe Dominik Jung am Montag (5. August) aus den aktuellsten Wetterdaten heraus. Was kommt da nur auf uns zu?

Wetter in NRW: August dreht richtig auf

Der Sommer sei jetzt endgültig da, meint Experte Jung – und kündigt an: „Der August, der dreht so richtig auf!“ Denn Deutschland liegt zurzeit genau in der Mitte zweier großer Hitzegebiete: In Südwesteuropa, beispielsweise in Spanien, klettern die Temperaturen auf über 35 Grad – und auch in Südosteuropa, in Ungarn und Kroatien, herrscht laut Jung „extreme Hitze“. Hier wird sogar die 40-Grad-Marke geknackt.

Dass bei dieser Einkesselung auch ein Teil der Hitze zu uns herüberschwappt, ist laut Dominik Jung durchaus wahrscheinlich. Und der Blick auf die Prognosen für die kommenden Tage untermauert diese Ahnung. Auch in NRW werden die Sommer-Fans demnächst so richtig ins Schwitzen kommen.

Fast 40 Grad in NRW möglich

Nach einigen schwül-gewittrigen Tagen am Mittwoch (7. August) und Donnerstag (8. August) nimmt das Sommer-Wetter in NRW dann ab dem Freitag (9. August) so richtig Fahrt auf.

So wird das Wetter in NRW in den nächsten Tagen:

Dienstag, 6. August – 30 Grad, Sonne-Wolken-Mix

Mittwoch, 7. August – 25 Grad, Sonne-Wolken-Mix

Donnerstag, 8. August – 24 Grad, bewölkt

Freitag, 9. August – 27 Grad, Sonne-Wolken-Mix

Samstag, 10. August – 26 Grad, Sonne-Wolken-Mix

Sonntag, 11. August – 32 Grad, Sonne

Montag, 12. August – 36 Grad, Sonne-Wolken-Mix

Dienstag, 13. August – 35 Grad, Sonne-Wolken-Mix

Über das Wochenende steigen die zu erwartenden Höchsttemperaturen – bis am Montag (12. August) und am Dienstag (13. August) dann satte 36 Grad in NRW möglich sind! „Der Sommer lässt sich nicht lumpen“, fasst es Dominik Jung zusammen.

Abkühlung und Niederschläge braucht man in NRW in den nächsten Tagen eher nicht zu erwarten. Wie Jung auf den entsprechenden Karten zeigt, sind die Regenmengen bis Mitte August kaum der Rede wert. Mehr als ein paar kurze Schauer sind da nicht drin.