Wetter in NRW: Experte warnt vor Frostschock – „Windchill“-Effekt ändert alles

Noch ist es in NRW trüb und grau, doch damit ist bald Schluss, verspricht Wetter-Experte Dominik Jung. Denn spätestens am Dienstag soll ein neues Hoch „reichlich Sonnenschein“ zu uns nach Deutschland bringen. Doch das freundliche Wetter hat einen Haken: Mit der Sonne kommen auch deutlich kühlere Temperaturen.

Viel Sonnenschein, wenig Regen und sehr kalte Temperaturen – bei dem Wetter für die kommende Woche müssen sich die Menschen in NRW also warm einpacken.

Wetter in NRW: Achtung vor dem Windchill-Effekt

Aufgrund des Ostwindes und der gefühlten Temperaturen wird es in der nächsten Woche „eine ziemlich kalte Angelegenheit“, prognostiziert der Meteorologe. Bei angenehmen Winterwetter eigne sich der Sonnenschein aber dennoch für einen Spaziergang. Auch die Nächste bleiben wolkenlos. Der Windchill-Faktor spiele für die kommende Woche aber eine entscheidende Rolle.

Dieser gebe das Verhältnis zwischen der tatsächlich gemessenen Temperatur und der aufgrund des Windes gefühlten Temperatur wieder, erklärt der Experte. Je stärke der Wind, desto kälter empfinden wir die Temperaturen. Aus gemessenen null Grad werden so „ganz schnell gefühlte minus acht Grad. Und genau so geht es in der nächsten Woche zur Sache“, erklärt Jung.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Montag: 4 bis 7 Grad, nachts -1 bis -5 Grad

Dienstag: 0 bis 5 Grad, nachts bis zu -4 Grad

Mittwoch: Bis zu 7 Grad, in der Nacht 0 bis -3 Grad

Wetter in NRW am Montag und Dienstag

In der Nacht zu Montag kann es zu leichtem Schneefall kommen, teilweise ist auch gefrierender Sprühregen nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen liegen zwischen einem und minus vier Grad. Am Tag startet die Woche noch leicht bewölkt, dann klart der Himmel allerdings auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen zwei und sechs Grad. In der Nacht zu Dienstag folgen weitere Auflockerungen bei minus 2 bis minus sieben Grad.

Am Dienstag erreichen die Höchsttemperaturen tagsüber bis zu sechs Grad und sinken in der Nacht stellenweise auf bis zu minus zehn Grad ab.