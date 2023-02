Wetter in NRW: Experte mit eindeutiger Prognose – „Da muss man aufpassen“

Frostig und kalt, trotz milder Temperaturen? Auch wenn das Wetter in NRW für die nächsten Tage eigentlich mild werden soll, können die gefühlten Temperaturen der kommenden Woche täuschen.

Obwohl am Samstag (4. Februar) noch graue Wolken über NRW hängen, bringen diese nur wenig Regen bei milden Temperaturen. Am Sonntag wird das Wetter allerdings eher durchwachsen. „Neue Regenwolken ziehen auf“, erklärt Meteorologe Dominik Jung („wetter.net“). Dabei ist Vorsicht geboten.

Wetter in NRW: Winde bringen Kälte

„Aus diesem Regen wird teilweise auch Schnee“, erklärt er weiter. Mit Schneemassen sei bei Temperaturen um die vier Grad aber nicht zu rechnen. Ab Montag wird das Wetter dann freundlicher mit reichlich Sonnenschein. Die Temperaturen liegen voraussichtlich bei zwei bis fünf Grad – gefühlt allerdings bei null bis minus fünf Grad. „Da muss man wirklich aufpassen“, warnt der Meteorologe

Am Dienstag bleiben die Temperaturen dann bei null bis fünf Grad. Auf Mütze, Schal und Handschuhe sollte man aber dennoch nicht verzichten, denn gefühlt wird es deutlich kälter, erklärt der Wetterexperte.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Sonntag: 6 bis 9 Grad, nachts Abkühlung auf bis zu -1 Grad

Montag: 4 bis 7 Grad, nachts -1 bis -5 Grad

Dienstag: 0 bis 5 Grad,

Wetter in NRW: Dauerfrost und milde Temperaturen

Grund für die gefühlten kalten Temperaturen sind die Winde. „Gefühlter Dauerfrost – da sollte man sich wirklich warm anziehen, wenn man draußen unterwegs ist.“ Am Mittwoch wird es ebenfalls „richtig frisch“, dann sinken die gefühlten Temperaturen sogar auf minus zehn Grad.

Auch im Februar ist in diesem Jahr insgesamt mit durchschnittlich milderen Temperaturen zu rechnen, damit setzt sich der Trend des Januars fort. Die Temperaturen lagen zu Beginn des Jahres bei 3,6 Grad und damit 2,7 Grad über dem Klimamittel seit 1991. Auch im Februar bleibt es „relativ mild“, mit extremer Kälte sei in diesem Monat nicht mehr zu rechnen, so Experte Jung. Stattdessen werden die Temperaturen gegen Mitte Februar wieder auf rund zehn Grad steigen und für wärmeres Wetter in NRW sorgen.