Wetter in NRW: Aus und vorbei! Jetzt droht Sturmgefahr im Westen

„April, April, der macht, was er will“ – offensichtlich macht der vierte Jahresmonat dieser bekannten Redewendung schon jetzt alle Ehre. Noch ist es März und trotzdem erreichen uns schon die Wetter-Schwankungen. Achtung: Es wird windig!

Die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes hat keine guten Nachrichten für NRW. Stürmische Böen wirbeln den Westen auf und es kann ganz schön ungemütlich werden.

Wetter in NRW: Sturmgefahr im Westen

Am Sonntag (30. März) soll das Wetter regelrecht machen, was es will. Der Tag startet stark bewölkt und zeit- und gebietsweise mit etwas Regen oder einzelnen Schauern. In den Hochlagen startend kommen dann erste starke Böen um die 60 Kilometer pro Stunde hinzu, die sich im Laufe des Tages verbreiten. Mittags erwarten uns vor allem im Nordosten sowie in den Hochlagen gebietsweise stürmische Böen um 70 Kilometer pro Stunde. Einzelne Sturmböen können sogar eine Geschwindigkeit von 80 Kilometer pro Stunde erreichen!

Am Nachmittag sollen sich die Wolken stellenweise auflockern und der zunächst aus Südwest kommende Wind sich auf Nordwest drehen. Zum Abend hin lassen die stürmischen Böen allmählich nach und in der Nacht zu Montag (31. März) erreichen die starken bis stürmischen Böen zwischen 60 und 70 Kilometer pro Stunde nur noch das Bergland. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 14 Grad und die Tiefstwerte 6 bis 3 Grad.

So wird es in den nächsten Tagen

Auch das Wetter am Montag (31. März) startet wolkig bis stark bewölkt und bringt gebietsweise etwas Sprühregen mit sich. Im Laufe des Tages lockert sich die Wolkendecke im Westen allerdings auf und die Temperaturen erreichen erneut Höchstwerte zwischen 10 und 14 Grad, in den Hochlagen um 9 Grad. Der Wind schwächt ab und nur noch die Hochlagen bekommen den vereinzelt stark böigen Wind aus Nordwest ab. In der Nacht auf Dienstag erreicht die Temperatur Tiefstwerte zwischen 4 und 0 Grad, im Bergland lokal bis zu -3 Grad.

Am Dienstag startet der April zunächst mit lokalem Nebel, der sich allerdings schnell auflöst und beschert uns ein heiteres bis sonniges sowie niederschlagsfreies Wetter. Die Temperaturen klettern tagsüber auf bis zu 17 Grad und erreichen in einzelnen Tallagen des Berglandes Tiefstwerte von bis zu -1 Grad. In der Nacht zu Mittwoch (2. April) bleibt das Wetter gering bewölkt oder klar sowie niederschlagsfrei.