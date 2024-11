Wetter in NRW: Von wegen Schnee-Peitsche! Plötzlich die große Wende

Ein Blick aus dem Fenster und es ist klar. Wer kann, bleibt bei diesem Wetter am Dienstag (19. November) in NRW am besten gleich zu Hause. Heftiger Regen, dazu Sturmböen und Richtung Nachmittag gehen auch noch die Temperaturen mächtig in den Keller.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet da in höheren Lagen bereits mit zum Teil kräftigen Schneefällen und entsprechender Glätte. Doch auch in tieferen Lagen droht Gefahr (mehr dazu hier >>>). Der ganze Spuk dürfte allerdings schneller vorbei sein, als gedacht.

Wetter in NRW: Enorme Gefahr!

Fest steht: Die Temperaturen gehen Mitte der Woche noch weiter in den Keller. So gehen die DWD-Experten davon aus, dass es in der Nacht auch in tieferen Lagen in NRW schneien wird. Tagsüber jedoch liegen die Temperaturen hier über dem Gefrierpunkt. Deshalb komme der meiste Niederschlag als Regen herunter. Bei Gewittern könnten sich auch Graupelschauer darunter mischen.

++ Oberhausen: Junge Frau stirbt bei schrecklichem Unglück – Polizei verfolgt Verdacht ++

Zur Nacht hin bleibt es auf den Straßen des Landes allerdings besonders gefährlich. Denn dann fallen die Temperaturen unter den Gefrierpunkt, was zu überfrierender Nässe und entsprechender Glätte auf den Fahrbahnen führen wird. Wer jetzt noch keine Winterreifen aufgezogen hat, sollte also schleunigst handeln.

Wettervorhersage für NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Mittwoch: 3 bis 5 Grad, nachts +1 bis -2 Grad

Donnerstag: 3 bis 5 Grad, nachts +2 bis -1 Grad

Freitag: 2 bis 5 Grad, nachts -2 bis -1 Grad

Wetter-Wende am Wochenende in NRW

Auch der Rest der Woche bleibt den Prognosen der DWD-Meteorologen zufolge nass. So ist am Wochenende immer wieder mit Schauern zu rechnen. Während die im Bergland zeitweise allerdings als Schnee herunterkamen, ist damit ab Samstag bereits Schluss.

Mehr Themen:

Statt einer länger anhaltenden Kälte-Periode sollen die Temperaturen nun doch am Wochenende wieder reichlich nach oben klettern. Am Samstag (23. November) könnte in Teilen von NRW sogar wieder die 15-Grad-Marke geknackt werden. Der kleine Winter-Ausreißer hat sich dann also schneller verabschiedet, als in Prognosen der Vorwoche befürchtet.