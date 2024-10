Wetter in NRW: Experte macht klare Ansage – „Muss ordentlich kämpfen“

Gerade noch hat uns das Tief Dagmar das Wetter in NRW vermasselt (wir berichteten), da kommt schon wieder was Neues um die Ecke.

Dabei muss Wetterexperte Dominik Jung von wetter.net allen eine klare Ansage machen, die auf Sonne und einen goldenen Oktober hoffen.

Wetter in NRW: Experte wird deutlich – „Muss kämpfen“

Auf Tief Dagmar folgt Hoch Urban. Und das beschert uns im Westen am Donnerstag (3. Oktober) zumindest einen recht freundlichen und trockenen Feiertag. Aber Jung macht deutlich: „Hier muss die Sonne ordentlich kämpfen“. Das heißt, es bleibt zwar eher trocken beim Wetter in NRW, aber die Sonne schafft es nur selten heraus. Passend dazu wird es in der Nacht zu Freitag mit einstelligen Temperaturen eher kühl, im Westen liegen wir dann bei um die 7 Grad. Auch Dunst und Nebel können sich bilden.

Der Brückentag am Freitag (4. Oktober) soll ebenfalls trocken bleiben. Bei um die 14 Grad lässt sich die Sonne etwas häufiger blicken.

Das sind die Aussichten fürs Wochenende

Und auch das Wochenende verspricht für diese Jahreszeit eigentlich ganz vernünftiges Wetter in NRW. Am Samstag (5. Oktober) sieht Jung im Westen „mehr Chancen auf Sonne“. Dabei werden um die 15 Grad erwartet. Das kann der Sonntag (6. Oktober) mit 16 Grad noch mal toppen. Auch an diesem Tag soll es freundlich bleiben.

Mehr News zum Wetter und aus der Region, liest du hier:

Doch Jung macht für die kommenden Wochen auch klar, dass es „keinen stabilen goldenen Oktober“ geben wird. Immer wieder sollen sich Sonne und Wolken abwechseln. Die nächste Woche startet dabei eher kühl, danach könnte es womöglich etwas wärmer werden. Aber auch der Regen soll nicht ausbleiben. Na ja, dann freuen wir uns halt über warmen Regen beim Wetter in NRW.

Auch das Wetter auf unserer Lieblingsinsel Mallorca gleicht eher einer Achterbahnfahrt (hier mehr dazu).