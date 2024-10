Mallorca: Ständiges Hin und Her! Urlauber stehen vor Achterbahnfahrt

Während sich in Deutschland der Herbst breitmacht und teilweise schon die ersten Weihnachtsvorboten in den Läden zu entdecken sind, konnten die Urlauber und Einheimischen auf Mallorca am Mittwoch (2. Oktober) noch einen richtigen Sommertag genießen.

Zwar zogen auch einige Wolken über den Himmel der beliebten Urlaubsinsel, dennoch schafften es die Temperaturen auf sommerliche 28 Grad. Doch damit ist jetzt Schluss. War es das jetzt endgültig mit dem warmen Wetter auf Mallorca? Was Touristen und Urlauber erwartet, liest du hier.

Mallorca: Warnstufe Gelb für den Norden

In einigen Bundesländern Deutschland sind die Herbstferien bereits in vollem Gange. Viele Familien nutzen die schulfreie Zeit, um noch einmal in den Flieger zu steigen und dem kühlen Wetter zu entfliehen. Hoch im Kurs steht dabei auch, wie könnte es anders sein, Mallorca. Wer allerdings am Donnerstag (3. Oktober) auf der Insel ist, kommt nicht in den Genuss des verlängerten Sommers.

Nicht nur die Temperaturen bleiben vergleichsweise kühl, auch muss laut dem spanischen Wetterdienst „Aemet“ mit Sturm gerechnet werden – besonders im Norden der Insel. Deshalb gilt an diesem Tag auch im gesamten Norden und Nordosten Mallorcas bis in den Nachmittag hinein die Warnstufe Gelb. Teilweise braust der Wind mit einer Geschwindigkeit von bis zu 70 Kilometer pro Stunde über die Insel.

Am Freitag (4. Oktober) soll es zwar deutlich weniger stürmisch zugehen, jedoch schaffen es die Temperaturen an diesem Tag „nur“ auf 23 Grad. Immerhin zeigt sich die Sonne wieder vermehrt, wie der spanische Wetterdienst prophezeit. Ein ähnliches Bild zeichnet sich auch für den Samstag ab. Mallorca erwartet Sonnenschein und Temperaturen um die 24 Grad. Am Sonntag erwartet alle Urlauber und Einheimische ein Mix aus Sonne und Wolken. Die Wolkenwand wird laut „Aemet“ bis zum Montag zunehmen. Dafür steigen zum Start in die neue Woche aber auch die Temperaturen wieder auf bis zu 28 Grad an – Urlauber müssen sich also in Bezug auf das Wetter auf eine Achterbahnfahrt einstellen. Denn die Temperaturen springen zwischen warm und heiß ständig hin und her.

Auch in der kommenden Woche bleibt das Wetter auf Mallorca zwar nicht mehr heiß, jedoch angenehm warm. Bei einem Mix aus Sonne und Wolken können alle Urlauber bei Temperaturen um die 25 Grad dem grauen Herbst in Deutschland noch ein paar Tage entfliehen.