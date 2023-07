Wetter in NRW: Experte fassungslos, als er auf Prognose blickt – „Oha!“

Das Wetter in NRW ist aktuell nichts für Sonnenanbeter. Nach der extrem warmen und trockenen ersten Sommerhälfte müssen wir uns derzeit mit äußerst wechselhaftem Wetter begnügen. Statt Dürre und Extremhitze ziehen nun bei frischen Temperaturen zahlreiche Regenfelder über NRW hinweg (mehr hier).

Und die Aussichten zum Ende der Sommerferien in NRW geben wenig Anlass für Hoffnung – im Gegenteil. Meteorologen sind sich einig: Die nächsten Tagen werden reichlich ungemütlich.

+++ Wetter in NRW: „Ziemlich ungemütlich“ – Experte mit düsterer Ansage +++

Wetter in NRW: Experte mit düsterer Prognose

„Das ist wirklich ‚Wasser Marsch!’“, sagt Wetter-Experte Dominik Jung zur Wetterprognose für Ende Juli. Insbesondere im Westen und Süden der Republik soll wenig Sommer-Feeling aufkommen. „Oha, das sieht ziemlich nass aus“, entfährt es den Meteorologen beim Anblick der voraussichtlichen Regensummen der nächsten Tage.

Demnach drohen nach Angaben von Dominik Jung in Teilen Deutschlands beinahe sintflutartige Regenfälle. In NRW ist die Rede teilweise von mehr als 100 Litern Niederschlag pro Quadratmeter innerhalb von nur wenigen Tagen. Deinen Rasensprenger kannst du also vorerst getrost im Gartenhäuschen verstauen. Doch ändert sich Anfang August noch einmal das Blatt?

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage

Donnerstag: 18 bis 22 Grad, nachts 17 bis 13 Grad

Freitag: 22 bis 25 Grad, nachts 17 bis 14 Grad

Samstag: 22 bis 24 Grad, nachts 15 bis 12 Grad

Kehrtwende beim Wetter in NRW?

Darauf deutet bislang wenig hin. Laut Dominik Jung („Wetter.net“) soll das Thermometer in Teilen von NRW am nächsten Montag (31. Juli) nicht einmal die 20-Grad-Marke knacken. Nach Angaben des Wetter-Experten sehe alles danach aus, als würden auch die nächsten zwei Wochen eher durchwachsen bleiben.

Zwar sei also vorerst kein Sommertag zu erwarten. Doch es sei nicht ausgeschlossen, dass die große Hitze der ersten Sommerhälfte nicht noch einmal zurückkehren könnte. Davon werden Schüler und Lehrer in NRW allerdings wenig haben. Denn ihre Sommerferien enden am 4. August.