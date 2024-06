Wetter in NRW: Endlich Sommer! Auf diese Prognose haben wir gewartet

Dieses Jahr lässt der Sommer beim Wetter in NRW wirklich auf sich warten. In den letzten Wochen konnte man daran zweifeln, dass es dieses Jahr überhaupt noch einmal warm werden soll. Der ständige Regen hat jegliche Pläne fürs Grillen ebenfalls zerschlagen. Dies soll sich jedoch jetzt endlich ändern.

Der Deutsche Wetterdienst kündigt an, worauf die meisten sehnsüchtig gewartet haben. Laut Prognose wird endlich der Sommer beginnen. Man kann nur hoffen, dass dies jetzt auch so bleibt und der Sommer nicht vollkommen ins Wasser fallen wird. Das Wetter in NRW soll sich aber in den kommenden Tagen deutlich verbessern.

Wetter in NRW: Endlich Sonnenschein

Am Montag (24. Juni) sollen die Temperaturen endlich mal steigen und es werden Höchstwerte zwischen 24 und 27 Grad erwartet. Die Sonne lässt sich mal blicken und das Wichtigste, es soll trocken bleiben. Das perfekte Wetter, um in die Woche zu starten.

Dieser Trend des Wetters in NRW wird sich am Dienstag (25. Juni) anscheinend vorsetzen. Man kann mit viel Sonnenschein rechnen und es soll nicht regnen. Ebenfalls werden die Temperaturen weiter leicht steigern und laut Prognosen des DWD kann man mit Höchsttemperatur zwischen 26 und 29 Grad rechnen.

Auch der Mittwoch (26. Juni) verspricht nach ersten Prognosen viel Sonne. Die Temperaturen zeigen eine kontinuierliche Steigerung und Prognosen deuten Temperaturen zwischen 28 und 31 Grad an. Es kann also langsam etwas schwül werden. Das Wetter in NRW soll wohl immer wärmer werden.

Regen eher unwahrscheinlich

Ab Anfang der kommenden Woche soll das Wetter in NRW also endlich sommerlich werden. Die Temperaturen steigen immer weiter an und man kann mit viel Sonne rechnen. Der ewige Regen ist damit, hoffentlich, für diesen Sommer erst einmal Geschichte.

Bei diesem tollen Wetter in NRW kann man also endlich den Sommer genießen. Das perfekte Wetter, um mit der Familie und Freunden zu grillen oder einfach, sich in der Sonne zu entspannen und das Wetter zu genießen.